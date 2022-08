Opinie: ‘Stel een maximale zittingsduur in voor de minister-president’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Grijp in! Ik lust die Russen rauw’

Het wordt nu tijd om als westerse samenleving in te grijpen in de oorlog ‘tussen’ Rusland en Oekraïne. Rusland komt niet één afspraak na en wij blijven maar geloven in een gesprek. Hoe naïef kan je zijn.

Ik ben 65 en weet als geen ander dat stappen onzerzijds gevolgen hebben. Laten we die als samenleving dragen – als we die nog zijn – met als doel een gezonde, vredige samenleving voor de generaties na ons te creëren.

Kom maar op met die Russen, ik lust ze rauw!

Rob van Dijk, Amsterdam

‘Half jaartje vrij? Uitspraak van Phlippen is elitair’

Han Lips schrijft in Het Parool van 2 augustus over VPRO-Zomergast Sandra Phlippen. Hij beoordeelt het optreden met een ruime voldoende en hij is in medialand niet de enige.

De opmerking van Phlippen die Lips als ‘ongemakkelijk’ aanhaalt, is precies degene die de waardering van het interview van een 7 naar een zware onvoldoende doet zinken. Het met ergerniswekkend gemak geëtaleerde idee dat je om de vijf jaar een half jaartje vrij moet nemen, terwijl ik alle zeilen moet bijzetten om 72 uur zorgverlof voor mijn hoogbejaarde moeder te verwerven en extra moet werken om financieel het hoofd boven water te houden, maakt dat ik dit soort opmerkingen niet als ‘ongemakkelijk’ kan afdoen.

Elitaire prietpraat uit de wereld der geprivilegieerden. Zoals de Engelsen het zo mooi zeggen: disgusting.

Job van Amerongen, Amsterdam

‘Stel een maximale zittingsduur in voor de minister-president’

De vele stukken, commentaren en cartoons in de kranten over Rutte als langstzittende premier lezen als een sportverslag: ‘Record van Ruud Lubbers verbroken.’ Maar dat zou niet moeten. Solide landsbestuur lijkt in niets op een wedstrijd. Iedereen die zich serieus verdiept in wat het politieke bedrijf en het landsbestuur met mensen doet, weet dat macht corrumpeert. Dat gaat geleidelijk, is onvermijdelijk en zichtbaar.

Om deze betonrot in onze – in zijn wezen kwetsbare – democratie tegen te gaan is het noodzakelijk dat een maximale zittingsduur voor in elk geval de minister-president wordt ingesteld. Soortgelijk zoals in de VS gedaan is via het 22ste amendement op de Grondwet: maximaal twee termijnen van vier jaar.

Behalve het tegengaan van feitelijke en mentale corruptie zijn er andere voordelen: minder old boys network, vaker nieuw elan, nieuwe ideeën en methodes, de kracht van onvermijdelijke lobby’s verminderen, frisse checks and balances en al zeker geen recordjacht.

Wat hier voor de minister-president en andere publieke machtshebbers bepleit wordt, is overigens via de Governance Codes allang van toepassing op topfunctionarissen als toezichthouders en commissarissen: acht jaar, dan is het mooi geweest, dan is het tijd voor iemand anders. Helaas is dit aspect van de versterking van onze democratie niet meegenomen in de aanbevelingen van de Staatscommissie Parlementair Stelsel (december 2018).

In mijn politiek geëngageerde omgeving zijn weddenschappen afgesloten: Rutte is ietsje vóór 1 december weg. Dan is hij niet meer verdacht van ‘doelstelling Record’. Omdat ik Mark een dergelijk kinderachtig motief om coûte que coûte te blijven zitten niet toedicht, heb ik daarop mijn inzet afgestemd.

Ludo Grégoire, jurist staats- en bestuursrecht, Leiden