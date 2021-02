Opinie: ‘Stel een grens aan het aantal toeristen’

Doet de gemeente genoeg tegen het ‘overtoerisme’ van voor de crisis? Nee, stellen Jasper van Dijk, Martijn Badir, Jacques Huppes en Ammique Saleem.

De toeristen zijn even weg uit de stad. Rust, zo lijkt het. Maar juist deze bedrieglijke rust is hét moment om met een duidelijke visie te komen op een stad zonder het ‘overtoerisme’ van voor de crisis. De gemeente lijkt hiermee bezig te zijn, maar zij richt zich alleen op een deel van het probleem. Het overgrote deel van de voorstelde maatregelen valt namelijk onder het beleid dat gericht is op het verminderen van de negatieve effecten van een bepaald type toerisme, waarbij het aantrekken van ‘kwaliteitstoeristen’ het speerpunt is.

Zo heeft burgemeester Femke Halsema voorgesteld om buitenlandse toeristen te weren bij coffeeshops en heeft het college de Aanpak Binnenstad aangekondigd, waarin 88 maatregelen worden voorgesteld die de leefbaarheid in de binnenstad zouden moeten verbeteren.

Petitie

Welkome maatregelen, zeker als het gaat om de plannen van de burgemeester omtrent het i-criterium. Maar wij zijn ervan overtuigd dat naast het verminderen van de bral- en zuiptoeristen er een ander fundamenteel onderdeel is waar het college zich op moet richten: de aantallen.

Want hoe ziet Amsterdam er in de toekomst uit als we enkel de leefbaarheid als uitgangspunt nemen en niet de aantallen? Zodra we deze crisis achter de rug hebben, zal Amsterdam weer net zo druk zijn als in 2019, zo niet drukker, als we recente analyses mogen geloven. In Amsterdam staan nog steeds de meeste hotelbedden per inwoner van alle Europese hoofdsteden. Dit aantal zal verder groeien door hotelvergunningen die al vergeven zijn. Zo wordt de stad weer een pretpark, waar de binnenstadeconomie zich grotendeels richt op de wensen van de buitenlandse bezoeker en de Amsterdammers het nakijken hebben.

Onze petitie uit juni 2020, die door meer dan 30.000 Amsterdammers is ondertekend, stelt een duidelijke grens. De gemeente moet ten eerste de leefbaarheid in buurten goed en frequent meten en, indien de leefbaarheid in een buurt ernstig aangetast is door toerisme, duidelijke maatregelen nemen om de leefbaarheid te verbeteren. Maar minstens zo belangrijk is dat de gemeente er alles aan moet doen om het aantal overnachtingen in de stad beheersbaar te houden. Hiervoor geldt een bandbreedte tussen de tien- tot veertien miljoen per jaar – het niveau uit 2014, toen men de binnenstad nog als ‘gezellig druk’ ervoer.

Hoewel ons volksinitiatief de keuze voor maatregelen nadrukkelijk aan de gemeente laat, zijn er genoeg maatregelen om de aantallen beheersbaar te houden. Naast het verbieden van vakantieverhuur kan Amsterdam bijvoorbeeld na het economische herstel de toeristenbelasting fors verhogen.

Dit is een erg krachtig instrument om het aantal overnachtingen te beperken en is vanuit economisch oogpunt ook nog eens zeer logisch.

Als de economie weer is hersteld, zullen de hotelkamers snel volstromen, terwijl er maar zeer beperkt hotels bijkomen. Dit zal leiden tot hoge overwinsten voor de bestaande hoteleigenaars, die voor een groot deel in handen zijn van grote buitenlandse bedrijven. Een forse verhoging van de toeristenbelasting zorgt er dan voor dat deze winsten ook toekomen aan alle Amsterdammers. Dit kan al snel gaan om vele honderden miljoenen euro’s extra gemeentelijke inkomsten per jaar, waarmee de stad serieuze middelen in handen heeft om de aantallen verder te beperken én de leefbaarheid te verbeteren.

Verkiezingsprogramma’s

Genoeg te doen dus. De huidige insteek van het college laat zien dat een grens stellen aan de aantallen hard nodig is. Een visie waarbij wordt nagedacht over de hoeveelheid toeristen, is er namelijk nog steeds niet. Het gesprek daarover wordt vaak afgekapt met de inmiddels vertrouwde dooddoeners als ‘we kunnen geen hek om Amsterdam zetten’ (over aantallen kunnen we niet spreken) en ‘we profiteren te veel van toerisme’ (minderen is een te harde financiële klap). Of er worden enkel oppervlakkige maatregelen voorgesteld die niks voor de aantallen doen, zoals marketing en spreiding.

Als politieke partijen daadwerkelijk voor een stad zijn waar toerisme en prettig wonen in balans zijn, zoals in bijna elk verkiezingsprogramma staat geschreven, dan is er geen reden om tegen de verordening te stemmen. Ze scharen zich dan (eindelijk) achter een aanpak die het realiseren van zo’n balans serieus neemt. Als de gemeente geen serieuze stappen neemt, stoppen we niet. We zullen een volksstemming uitschrijven waar de Amsterdammers zich opnieuw kunnen laten horen.

Jasper van Dijk, Martijn Badir, Jacques Huppes en Ammique Saleem zijn initiatiefnemers van het volksinitiatief Amsterdam heeft een Keuze