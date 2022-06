Opinie: ‘Stadsdeelverkiezing was een farce geweest als Bij1 geen bestuurszetel had gekregen’

Beeld Sabine Joosten/ANP

Vorige week kopte het Parool: ‘VVD en Bij1 krijgen in Zuid en Zuidoost bestuursfunctie in de schoot geworpen’, waarin Patrick Meershoek het een ongekende geste van het nieuwe college noemt om deze partijen de mogelijkheid te bieden een bestuurder te leveren in de stadsdelen.

Amsterdam kende een stadsdeelorganisatie met 14 stadsdelen. Gedurende mijn eerste raadsperiode (2006-2010) is de basis gelegd voor een herziening van het stadsdeelsysteem. Het was niet efficiënt, zorgde voor ongelijkheid tussen Amsterdammers en botsingen tussen de stad en de stadsdeelbesturen. Sinds mei 2010 zijn er in Amsterdam 7 stadsdelen. Prima, gezien het feit dat deze stadsdelen evenveel, zo niet meer inwoners hebben dan menig Nederlandse gemeente.

Parttime

In 2011 wilde VVD-minister Donner, in het streven naar een kleinere overheid, de stadsdelen in het geheel afschaffen. Tot overmaat van ramp won D66 in 2014 de verkiezingen in Amsterdam en werd er door een ‘kneiterrechts’ college (de SP deed niet echt mee) een onzalig plan gemaakt over de stadsdelen.

In de stad zijn 45 raadsleden, die geacht worden parttime een complex diverse stad als Amsterdam centraal te besturen. De stadsdelen worden niet afgeschaft, maar er komen commissies bestaande uit bewoners gekozen langs politieke lijnen, die het centrale bestuur adviseren binnen de centraal vastgelegde beleidskaders.

De stadsdeelbestuurders worden benoemd uit de gelederen van de partijen, die centraal de coalitie vormen. Zij leggen verantwoording af aan het stadsbestuur en hebben gelimiteerde bevoegdheden.

Democratisch proces

De verkiezingen op 16 maart jongstleden kenden een historisch lage opkomst van 46 procent. Desondanks werd Bij1 in de gemeenteraad verdriedubbeld. In Amsterdam-Zuidoost werd Bij1 zelfs de tweede partij, met 17 procent van de stemmen. Inderdaad zou Bij1 op basis van de geldende systematiek geen aanspraak maken op een bestuursfunctie.

Aan de andere kant zou dat betekenen dat de stem van de kiezer niet telt. De bestuurszetel in Zuidoost wordt Bij1 dus niet in de schoot geworpen, maar is een gevolg van een democratisch proces. Als de coalitiepartijen hieraan waren voorbijgegaan, was de stadsdeelverkiezing een farce.

Bij1 is blij dat aan de kiezers een signaal wordt gegeven dat hun stem telt. Dit zal ongetwijfeld bijdragen aan herwinnen van vertrouwen in de politiek. En hoewel Bij1 het ongetwijfeld niet 100 procent met het coalitieakkoord eens zal zijn, zullen wij een bestuurder leveren. De toekomst zal uitwijzen of in de Stopera een nieuwe bestuurlijke cultuur heerst: zal Bij1 ook echt de mogelijkheid worden geboden invloed uit te oefenen op het beleid?

Peggy Burke, oud-gemeenteraadslid PvdA, beleidsadviseur Bij1, Amsterdam