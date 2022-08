Opinie: ‘Stadsdeel, vraag aan je collega’s in Driemond hoe je Amsterdammers meekrijgt’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Stadsdeel, vraag aan je collega’s in Driemond hoe je Amsterdammers meekrijgt’

Oh, wat een gemiste kans van stadsdeel Oost ten aanzien van het groot onderhoud in de De Wetbuurt (Het Parool, 3 augustus). Juist in deze buurt, die echt aanvoelt als een dorp, verspeel je met deze aanpak alle credits. De bewoners zien het liefst het beste voor hun buurt, maar willen het niet op deze manier door hun strot geduwd krijgen.

Wees eerlijk en open. Bijvoorbeeld over de rijrichting: eenrichtingsverkeer is al eerder aangekondigd (en begrijpelijk), dus kom nu niet met het argument dat parkeerplaatsen moeten verdwijnen omdat er in twee richtingen wordt gereden. Dat probleem wordt al opgelost.

Heus, het kan ook anders. Ga eens kijken en praten in Driemond. Ook daar vindt groot onderhoud plaats en ook daar ligt het gevoelig. Maar daar wordt wél gevraagd hoe bewoners het zien en wat er binnen de beperkingen mogelijk is.

Stadsdeel, ga in Driemond eens aan collega’s vragen hoe je bewoners meeneemt en meekrijgt. Het kan echt. Ook in de De Wetbuurt.

David Hoogewoud, Amsterdam

‘Wat een flauw opiniestuk over de huisvesting van Amalia’

Wat een flauw opiniestuk over de huisvesting van Amalia (Het Parool, 3 augustus). Ik ken genoeg studenten met rijke ouders die een flat/appartement voor een studerend kind hebben gekocht, ook in mijn familie. Amalia kan het toch niet helpen dat zij in een kapitaalkrachtige familie is geboren?

Nee, het stuk is een aanval op de monarchie, eentje onder de gordel bovendien, evenals de kop enige tijd geleden: ‘Koning verleent gratie aan...’. Dat deed de regering, de koning zet alleen zijn handtekening omdat dat zo in ons staatsbestel is geregeld. Het valt mij op dat uw krant alleen over het koningshuis bericht als het negatief in het nieuws is.

Hoe komen we aan meer woonruimte voor onze Nederlandse studenten? Door alle colleges in het Nederlands te geven, zoals dat vroeger ook het geval was. Alleen buitenlandse studenten die hier echt willen studeren, hebben het ervoor over onze taal te leren, zoals de Noorse studenten geneeskunde dat in de jaren zestig deden (heb ik zelf meegemaakt toen ik bij de geneeskundefaculteit werkte).

W. Stockmann, Amstelveen

Er is een snelle oplossing voor de lange wachtrijen op Schiphol (Het Parool, 5 augustus): zorg dat de oude scanpoortjes terugkomen. In vrijwel elke luchthaven in Europa heb je ze nog, van die ‘ouderwetse’ metaaldetectiepoorten waar je zo doorheen loopt. Daar hoef je niet stil te staan met je handen in de lucht, te wachten op de uitslag van het scherm, om daarna vaak alsnog gefouilleerd te worden. Met die oude poortjes gaat het tien keer zo snel – rijen weg, probleem opgelost!

Sander Groet, Amsterdam

‘Chinese variant ontdekt van de posttraumatische stressstoornis’

Chinese variant ontdekt van de posttraumatische stressstoornis: het Pelosi Taiwan Stress Syndroom.

Paul Brian, Amsterdam