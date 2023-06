Opinie: ‘Stadgenoot, wat ben je toch aan het kloten in de stad?’

Beeld Getty Images

In Oud-West beheert woningcorporatie Stadgenoot vele sociale huurwoningen. Ik woon tegenover zo’n huizenblok in de Tweede Constantijn Huygensstraat. Er staan alleen al in dit blok lange tijd meerdere benedenwoningen leeg. Op nummer 45 overleed een vereenzaamde roker. Hij lag weken dood in zijn van vloer tot plafond compleet vergeelde woning. De lijkgeur zette de bovenburen op het spoor.

De politie kwam, mensen in witte pakken volgden en na afvoer van het stoffelijk overschot werden de ramen met planken dichtgespijkerd. Dat is nu al een jaar geleden. Afgelopen maand verhuisde de buurvrouw van de benedenwoning op nummer 43, een keurig verzorgde hoekwoning met netjes onderhouden geveltuin. En kijk nu eens: binnen twee weken werd deze woning – al in piekfijne staat – door Stadgenoot van vloer tot plafond gestript. Een opmerkelijk verschil in aanpak, en de gedachte dringt zich dan ook op of de slopers zich wellicht in het huisnummer hebben vergist. Deze woning had probleemloos meteen weer betrokken kunnen worden door een volgende huurder, terwijl de benedenwoning ernaast juist gerenoveerd moet worden.

Onbegrip en afkeuring

Meerdere buurtbewoners stonden, zich aan het hoofd krabbend, toe te kijken en spreken in ongezouten bewoordingen hun onbegrip en afkeuring uit. Ze voelen de bui al hangen: zo wordt de woning bóven deze hoekwoning door Stadgenoot voor 1400 euro per maand verhuurd aan twee jongedames, weet een bewoner uit de betreffende portiek te vertellen. Als gezegd staan meerdere benedenwoningen al maanden, of langer, leeg. En dan spreken we hier dus nog slechts over één woonblok.

Huurders in de straat klagen steen en been over Stadgenoot. Dit kan natuurlijk subjectieve, individuele onvrede zijn, maar in mijn voorbeeld gaat het om een neutrale, objectieve waarneming van een niet direct betrokken straatgenoot met een koopwoning aan de overkant – en ook ik begrijp hier werkelijk geen snars van. Ik heb volwassen kinderen die in deze wijk geboren en getogen zijn, die met geen mogelijkheid aan een woning kunnen komen. Leg het ze maar eens uit. Stadgenoot, wat ben je toch in vredesnaam aan het kloten in deze stad?

J. Moens, Amsterdam