Opinie: ‘Sta op tegen normalisatie van homo- en transfobie en discriminatie’

De Pride Walk in Amsterdam, augustus 2021. Beeld Romy Arroyo Fernandez/Getty Images

Op social media lijken racistische en discriminerende uitingen al bijna ‘gewoon’. Het gebeurt vaak met anonieme accounts, maar steeds vaker doen mensen dat onder eigen naam. Dat groepen mensen menen dat ze dit kunnen doen, is bijzonder verontrustend want het betekent dat het ‘normaal’ begint te worden.

De laatste tijd is er ook een trend ontstaan waarin uitingen van homo- en transfobie, evenals andere vormen van discriminatie, steeds zichtbaarder worden in openbare ruimtes. De racistische projecties op de Erasmusbrug en het Anne Frankhuis werden gedaan door anonieme daders, maar afgelopen week werd, voor zover ik weet voor het eerst, aan een Amsterdams balkon van een woonhuis een anti-lhbtq-vlag gesignaleerd. Het is een volgende stap in de normalisatie van discriminerend gedrag.

Haatspraak valideren

Het brengt ernstige gevaren met zich mee voor het welzijn en de veiligheid van individuen in de lhbtq-gemeenschap en andere gemarginaliseerde groepen. Het bevordert een omgeving waarin haatspraak wordt gevalideerd, wat verdere verdeeldheid veroorzaakt en een cultuur van angst en onzekerheid binnen getroffen gemeenschappen in stand houdt.

Een bijdragende factor aan deze normalisatie is de afstomping die ontstaat door constante blootstelling aan haatdragende inhoud, zowel online als offline. De anonimiteit die sociale media bieden, heeft discriminatoire meningen mogelijk gemaakt om te worden gedeeld zonder angst voor verantwoording. Na verloop van tijd kunnen mensen onverschillig worden ten opzichte van deze uitingen van haat, waardoor een cyclus van acceptatie in stand wordt gehouden.

Populistische leiders

Een andere factor is de heropleving van nationalistische en conservatieve ideologieën, die intolerantie jegens minderheidsgroepen bevorderen. Het opkomen van populistische leiders en verdeeldheid zaaiende retoriek kan degenen met discriminerende overtuigingen aanmoedigen, wat leidt tot het openbaar tonen van symbolen en boodschappen die homofobie, transfobie en discriminatie in stand houden.

De voorbeelden in het buitenland zijn al legio. Kijk naar Italië, waar niet-biologische lesbische moeders van de geboorteakte van hun eigen kinderen worden verwijderd. Of naar Hongarije, ook een EU-land, waar een boete wordt opgelegd aan een boekenwinkel voor de zichtbaarheid van een lhbtq-boek. En in Amerika zien we ook een steeds verdere beperking van de rechten van lhbtq-mensen.

Het is essentieel dat individuen, gemeenschappen en overheden samenwerken om deze normalisatie te bestrijden. Educatieve initiatieven, bewustwording vergroten, mediarepresentatie bevorderen en beleid dat kwetsbare gemeenschappen beschermt, dragen daaraan bij. Maar laten ook zien dat, ook wanneer je niet behoort tot een groep die gediscrimineerd wordt, we discriminatie niet accepteren.

Sta op tegen discriminatie. Met zijn allen. Want alleen door samen te werken en discriminatie als collectief niet te accepteren, kunnen we een samenleving opbouwen die diversiteit, empathie en inclusiviteit omarmt en uiteindelijk normalisatie van haat en discriminatie uitroeit.

Claire Slingerland, Almere