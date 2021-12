Opinie: ‘Spreid expats net als toeristen over de provincie’

Internationals zijn niet alleen werknemers op Zuidaskantoren, zoals soms gedacht wordt. Ook bedrijven in de provincie, zoals Enza Seeds in Enkhuizen, trekken buitenlandse werknemers aan. Beeld Jean-Pierre Jans

Oud PvdA-wethouder wonen van Amsterdam Duco Stadig schreef in zijn opiniestuk (Het Parool 1 december) dat de gemeente Amsterdam een stop moet zetten op internationalisering om zo de verdrukking door internationals op de woningmarkt tegen te gaan. Hoewel ik internationalisering zeker niet afkeur en Nederland met een groot werknemerstekort kampt, is de verdrukking inderdaad een probleem. De heer Stadig benoemt echter slechts het probleem van de hogere kapitaalkracht van internationals door verschillende gunstige fiscale regelingen. Hierbij vergeet hij dat de druk mede wordt veroorzaakt door internationals die helemaal niet aan de regio-Amsterdam zijn gebonden.

Internationals zijn nodig en een verrijking voor de gehele Nederlandse kenniseconomie. Zo zijn er in héél Noord-Holland nu al meer vacatures dan werkzoekenden. Internationals zijn niet alleen werknemers op Zuidaskantoren, zoals soms gedacht wordt. Ook bedrijven in de provincie trekken buitenlandse werknemers aan. Neem bedrijven als Action en Enza Seeds, die kantoor houden in Zwaagdijk en Enkhuizen. Zij hebben tientallen internationals in dienst die vaak woonachtig zijn in Amsterdam.

Internationale scholen

Veel internationals zoeken al naar een woning in de omgeving van hun werk. Toch besluiten helaas nog velen bij hun komst naar Nederland om zich, bijna vanzelfsprekend, te vestigen in de internationaal bekende hoofdstad Amsterdam. Community, internationale scholen en de open houding naar andere nationaliteiten lijken hier de grootste drijfveren achter. Deze groep van internationals draagt bij aan de druk op de woningmarkt en maakt het starters in Amsterdam, die wel economisch gebonden zijn, nog lastiger.

De heer Stadig trekt een vergelijking met het huidige Amsterdamse beleid omtrent toeristen. Mijns inziens slaat deze vergelijking de spijker op zijn kop, maar slaat zijn conclusie om deze buitenlandse werknemers te weren de plank totaal mis. Laten wij als Amsterdam en provincie samen met werkgevers net als bij toeristen werken aan spreiding van internationals. Buitenlandse werknemers moeten worden geïnformeerd en verleid om in de regio, dichter bij hun werk te gaan wonen. Op deze manier kunnen we internationalisering sturen én economische groei behouden.

Sijmen Mülder – D66-Statenlid Noord-Holland