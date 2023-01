Opinie: ‘Sportvissen is júíst uit bewondering en respect voor de dieren’

Beeld Amaury Miller

Hierbij wil ik graag reageren op het opiniestuk van Judith Krom van 12 januari, waarin wordt beweerd dat hengelsport dierenmishandeling is.

De reden dat ik graag vis heeft juist te maken met mijn passie voor vissen. Het zijn prachtige dieren, die ik inderdaad graag met een hengel vang. Niet om ze te doen lijden, zoals de schrijfster beweert, maar om ze te bewonderen en na het maken van een foto weer onbeschadigd terug te zetten.

Getuige de vele terugvangsten van snoeken, baarzen en snoekbaarzen in het Amsterdamse water komen de vissen er zonder kleerscheuren vanaf. Daarnaast kom ik door mijn hobby vaak buiten, maak op een enerverende manier contact met de onderwaternatuur en zorgt het voor een prima ontspanning na een hectische werkdag.

Zelfvertrouwen bij jongeren

Als bondscoach streetfishing bij de landelijke organisatie Sportvisserij Nederland noem ik ook graag de populariteit van deze vorm van sportvisserij in steden als Amsterdam. Fiets een rondje om het IJ en je ziet elke dag jongeren met een hengel, rugzak en schepnet langs het water struinen. Ze vissen op roofvissen als baars, snoekbaars en snoek. Vissen die na de vangst op een zacht matje worden gelegd, gefotografeerd en weer voorzichtig worden teruggezet. Niet om die vissen te doen lijden, integendeel. Wel om samen met een paar vismaten te kunnen genieten van zo’n mooie vis.

Daarbij valt telkens op dat de vangst van een grote snoek of snoekbaars uit het Amsterdamse water garant staat voor veel publieke belangstelling. Steevast positief en vol verwondering, omdat de grachten blijkbaar zo schoon zijn dat er zulke vissen in zwemmen.

Tenslotte las ik vandaag een artikel in uw krant met als kop ‘Deze hulpverlening biedt Amsterdamse jongeren meer zelfvertrouwen via sport’. Van de sportvisserij is dit al lang bekend. Niet alleen krijgen die jongeren door het vangen van een vis meer zelfvertrouwen en waardering, ook komen ze daardoor vaker buiten en maken ze vlak bij huis kennis met de fascinerende onderwaterwereld. Dat moeten we koesteren.

Dirk van Paassen, bondscoach streetfishing bij Sportvisserij Nederland, Amsterdam