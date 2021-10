Opinie: ‘Speel bewust 18+! is een aanmoediging, ja zelfs een bevel om te spelen. Niet een waarschuwing’

Beeld Getty Images/EyeEm

Column Koops

Een flink compliment aan Ruben Koops voor zijn column over het rapport over de gedragingen van voormalig wethouder Ivens! Als hij het weglakpercentage op 95 procent schatte, was hij nog mild, zo schreef hij. Koops schreef het erg netjes op, maar dit is een moddervette middelvinger naar de openbaarheid van bestuur: ook zonder de privacy van betrokkenen nodeloos te schaden kun je ongetwijfeld de helft van zo’n rapport vrijgeven.

Bovendien, vraag ik me af, is de betrokken vrouwen iets over dat weglakken gevraagd? Ik denk het niet. Was het een spontane stadhuis­­-reflex? Ik vrees het laatste. Vooral het onvoldoende daadkrachtig ­handelen van burgemeester Halsema en gemeentesecretaris Teesink moest blijkbaar worden afgedekt. Welke ambtenaar durft er nog een misstand aan de kaak te stellen met zulke chefs?

Peter Goedkoop, Amsterdam

Politiehelikopter

Waarschijnlijk om de demonstratie op de Dam in de gaten te houden cirkelde er gisteren weer een uur een politiehelikopter boven de stad. Helikopters bestaan ruim ­honderd jaar, en voor dit soort acties is er een opvolger. Waarom koopt de politie niet een knappe drone; stiller, zuiniger, goedkoper, eenvoudiger inzetbaar, kortom alleen maar ­voordelen.

Luc Beyer, Amsterdam

Gokken is dokken

Jessica Broekhuis heeft helemaal gelijk: verbied reclame voor online gokken! Lees haar opiniestuk op Het Hoogste Woord van afgelopen zaterdag, dan hoor je het eens van een (ervarings)deskundige: the house always wins.

De ‘Speel bewust 18+!’ is een ­aanmoediging, ja zelfs een bevel om te spelen. Niet een waarschuwing om je in te houden. Overheid, verplicht de gokwereld om de echte ­winkans te vermelden. Gokken is absoluut geen spel. Bij een spel heb je spelregels waardoor je de ­uitkomst kunt beïnvloeden. Jouw een-eentje, -tweetje of -drietje geeft je geen echte invloed, fruitkasten zijn geprogrammeerd om je kaal te plukken, loterijen zijn sowieso een gok.

Het is net als met tabaksverslaving: afgestudeerde psychologen krijgen een maandsalaris met vier nullen om je verslaafd te maken en te houden aan hun wanproduct. Maar af­kicken mag je helemaal zelf doen. Tabaks­reclame is terecht verboden. De kans (pun intended) dat de overheid nu de gokwereld zal aanpakken is nul komma nul. Nederland verdient er gewoon teveel aan. Over jouw rug.

Frans Icke, Amsterdam

Hoofddoeken

Het is verbijsterend dat er met ­enige regelmaat vanuit de politie een pleidooi komt om de rechtsstaat te ondergraven door de neutraliteit van deze gewapende macht op te ­heffen. Nu weer door politiechef ­Sitalsing die hoofddoeken wil ­toestaan. Hij snapt niet dat de politie de wet dient te handhaven en dat ­privéopvattingen van agenten daarbij onbelangrijk zijn. Een agent die zijn of haar uniform naar eigen smaak met politieke of religieuze symbolen wenst ‘op te leuken’ hoort niet bij de politie thuis. ­Sitalsing verdient een zware ­berisping of ontslag.

G.C. Molewijk, Amsterdam

Geloof

Mijn leerlingen van 9 jaar vinden het soms maar moeilijk te begrijpen dat ik geen geloof aanhang. ­“Gelooft u dan in niets juf?” is wat ze vragen. Vanaf nu zal ik antwoorden; jawel. Ik geloof in Sanne Wallis de Vries.

Amber Doets, Amsterdam