Opinie: ‘Soms denk ik dat er maar weinig verschil zit tussen de boven- en onderwereld’

Angst en dreiging

Op de voorpagina van mijn krant (Het Parool, 11 september) sijpelt de angst voor Ridouan Taghi uit de kop: ‘Proces Taghi onder druk door angst en dreiging’. En dan het citaat: ‘Als ik dit had geweten, was ik er nooit aan begonnen’, als veelgehoorde verzuchting onder betrokkenen uit alle gremia, aldus Wouter Laumans en Paul Vugts in hun artikel over de ­hervatting van het Marengoproces.

Dat lijkt me ook niet verwonderlijk, als de mare gaat dat een bedrijfs­kapitaal van ettelijke miljoenen is geïnjecteerd voor het afvinken van een dodenlijst. Het ‘bedrijf’ heeft een directeur die geheel beveiligd en verzorgd erop toeziet dat zijn plannen worden uitgevoerd.

Het confisqueren van illegaal verkregen bedrijfskapitaal lijkt me een goede manier om de angel uit het beest te halen. Ik ben alleen bang dat het zwarte geld niet traceerbaar is, net zoals bij bedrijven die hun winst parkeren in belastingparadijzen.

Het ‘grote geld’ regeert de wereld en de kloof tussen arm en rijk is een veel grotere dreiging, maar daar wordt politiek gezien vooralsnog aan voorbijgegaan. Soms denk ik dat er maar weinig verschil zit tussen de boven- en onderwereld, en daar ligt mijn grootste angst.

Paul van den Aardweg, Lisse

Binnen de Ring

Afgelopen zaterdag stond er een foto van een halve pagina in de krant met als kop ‘Rebelleren tegen onrecht’. Er waren mensen afgebeeld die spandoeken aan het schilderen waren voor het Woonprotest. Een van de teksten luidde: ‘Wij willen een eigen house, een plek onder de zon, binnen de Ring!’

Ik gun iedereen een huis; de nood is hoog. Maar dat ‘binnen de Ring’ steekt mij. Ik woon in Nieuw-West en het is hier prima wonen. Maar we ­blijven stadsdelen stigmatiseren met dat binnen of buiten de Ring. Het zijn allemaal prachtige buurten om in te wonen en het is allemaal Amsterdam.

Berenice Prins, Amsterdam

Zonnebril

Roelf Jan Duin kapittelt in Mediapark van afgelopen zaterdag Op1, omdat Ad Visser donderdag, ondanks het verzoek van Carrie ten Napel, zijn zonnebril mocht ophouden, terwijl Jeroen Pauw vijf jaar geleden dreigde het woord te ontnemen aan een van de vrienden van Ismail Ilgun als hij zou weigeren zijn zonnebril af te zetten. Duin vertelt niet het hele verhaal: Visser legde namelijk keurig uit dat hij eerder op de dag op zijn gewone bril was gaan zitten, dat de enige bril op sterkte die voorhanden was zijn zonnebril was en dat hij zonder bril stekeblind is.

Rudy Schreijnders, Maarssen

Verengelsing

Ik ben het volledig eens met Arthur Wiggers over de onheilzame weg van het verder ‘verengelsen’ van het hoger onderwijs (Het Parool, 10 september).

Onderwijs in de moedertaal is te prefereren, omdat de meeste Nederlandse studenten toch in de eigen taal denken, waardoor het verwerken van lesstof en het zich genuanceerd uitdrukken beter gaat dan in een vreemde taal, die weliswaar vertrouwd klinkt, maar toch meer woorden en nuanceringen kent dan wij dagelijks meekrijgen.

Door in het Engels les te geven ­zetten we de eigen studenten op een achterstand. Niet alleen op onderwijsgebied, maar ook wat betreft beschikbaarheid van opleidingsplaatsen en huisvesting.

Eric van Gerven, Apeldoorn