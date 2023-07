Opinie: ‘Sluwe verkooptechnieken van webshops moeten aan banden worden gelegd’

Beeld Sabine Joosten/ANP

‘Deze aanbieding is 24 uur geldig’, ‘claim je deal voordat ie weg is’ of ‘rond je winkelmand af binnen tien minuten!’; dit soort afteltimers kom je online in allerlei vormen en maten tegen. Ze worden gebruikt om fomo (fear of missing out) op te roepen en spelen in op de menselijke angst om voordeel mis te lopen (verliesaversie). Steeds met als doel consumenten spullen te laten kopen die ze niet nodig hebben.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) kwam deze maand met een onderzoek over zogenaamde dark patterns: de psychologische trucs die webshops gebruiken om mensen te misleiden. Om dit te voorkomen is een leidraad opgesteld. Dat is een mooie eerste stap, maar niet genoeg om de e-commercesector structureel te veranderen. Terwijl dit wel nodig is, want consumenten hebben online geen vrije wil meer.

Door het gebruik van marketingtechnieken, breinmanipulatie en hyperpersonalisatie krijgen mensen online constant subtiele duwtjes richting de bestelknop en liggen ze in feite aan een koopinfuus. Wetenschappers hebben afgelopen decennia aangetoond dat mensen de meeste beslissingen onbewust maken. Op die onbewuste processen richten sluwe online marketeers hun pijlen en ze gooien bijna altijd bull’s eye. Intussen doen ze alsof de verantwoordelijkheid volledig bij de consument ligt.

Denk bijvoorbeeld eens aan de dagelijkse nieuwsbrieven in je mailbox, vol aantrekkelijke aanbiedingen die binnenkort niet meer gelden. Of neem advertenties die zo scherp getimed en zo specifiek gericht zijn dat het haast lijkt alsof je wordt afgeluisterd. Een andere categorie koopstimulansen bestaat uit subtiele aanpassingen in het design van websites of apps, waarmee bedrijven de consument aanzetten tot het doen van een aankoop.

Vergaand verdienmodel

Achter het computerscherm schuilt een vergaand verdienmodel. Big tech verdient miljarden door grote hoeveelheden data om te zetten naar relevante advertenties, diverse marketingbedrijven bieden diensten aan waarbij ze inhoud zo vormgeven dat het consumentenbrein getriggerd wordt en de webshop meer omzet maakt. Iedereen doet er aan mee, simpelweg omdat het werkt. En als je hier kritisch over bent, hoor je ‘het is toch ieders eigen keus’ en ‘elk bedrijf doet het nu eenmaal’ als valse argumenten om er gewoon mee door te gaan.

Het gebruik van verleidende en misleidende tactieken werkt verslaving in de hand en veroorzaakt serieuze problemen. Consumenten kopen steeds vaker. Ze kopen als ze ziek of dronken zijn. Ze kopen in de trein of tijdens de les. En ze kopen als ze geen geld hebben. Dan kiezen ze voor de optie achteraf betalen, een betaalmethode zonder BKR-registratie, waardoor steeds meer consumenten in financiële problemen komen. Intussen klotst het geld tegen de plinten bij de achterafbetaalaanbieders, die vaak ook een eigen incassobureau hebben.

Door deze constructie ontbreekt de prikkel om consumenten op tijd te laten afrekenen. Zo verdienen sommige bedrijven dus geld met het veroorzaken van financiële ellende. Intussen zaaien e-commerce-experts twijfel over de vraag of de ACM-richtlijnen de e-commercesector daadwerkelijk gaan beïnvloeden. Bedrijven klagen dat ze door de richtlijnen gedwongen worden anders met hun klanten te gaan communiceren.

Dit terwijl het online onder druk zetten van klanten helemaal niet zo’n goede strategie is. Bedrijven worstelen namelijk met de groeiende retourenberg, toeleveranciers moeten steeds goedkoper produceren en de eenzijdige focus op omzetgroei is op langere termijn economisch en ecologisch onhoudbaar. Juist door deze doodlopende weg te vervolgen, lopen webwinkels uiteindelijk tegen een muur aan.

De verwachting is dat consumenten steeds meer online gaan kopen. Dat is geen verrassing vanwege de samenhang met het intensieve gebruik van onze smartphone. Hoe vaker we een kijkje nemen op onze favoriete websites en apps, hoe meer data er over ons kan worden verzameld en hoe meer hypergepersonaliseerde advertenties getoond kunnen worden.

Koopdrempels en bedenktijd

Uit recent onderzoek blijkt echter dat maar 11 procent van de consumenten bereid is om online klikgedrag te delen in ruil voor persoonlijke berichten en aanbiedingen. De praktijk is echter weerbarstiger, want de online weerbaarheid van consumenten is zeer beperkt. Onbewust trappen ze in de technologische trucs en ongewild delen ze ook veel meer data door onduidelijke of onwerkbare cookiebanners.

Om de situatie te verbeteren, moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen. Consumenten moeten zich beter bewust worden van alle psychologische mechanismen in de online omgeving en op basis daarvan koopdrempels en bedenktijd inbouwen. Online verkopers moeten de focus verschuiven van omzetgroei op de korte termijn naar langetermijnwinst in de vorm van hoger klantvertrouwen, duurzame bedrijfsvoering en maatschappelijke verantwoordelijkheid. De politiek moet zowel nationaal als Europees met wetgeving komen die misleidende technieken verbiedt en verleidingstechnologie beter controleerbaar maakt.

Laten we hier morgen mee beginnen, want het is voor alle betrokkenen beter als we ons weten los te rukken van het bedwelmende koopinfuus.

Chantal Schinkels is specialist op het gebied van e-commerce en auteur van ‘Het koopinfuus’; Kees Verhoeven is technologie-expert en auteur van ‘De democratie crasht’.