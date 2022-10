Opinie: ‘Sluit een deal met Poetin en geef de Donbas op’

Vladimir Poetin. Beeld Gavriil GRIGOROV / SPUTNIK / AFP

Wat bereiken we nou echt met meer economische sancties over en weer? Of met het militair intensiveren van de oorlog? Wat dit voor Nederland betekent, wordt met de dag duidelijker. Energieprijzen schieten door het plafond en ontwrichten onze economie. Voor de laagste inkomens is een tijdelijke oplossing bedacht, maar het mkb van Nederland moet nog even volhouden of mag de lampen alvast uitdraaien. Geen slager, bakker, bloemist of horecazaak die dit nog maanden zal kunnen volhouden. Als blijkt dat de overheid wel iedereen kan compenseren, steken we ons collectief in de schulden. Bedenk daarbij dat deze miljarden ten koste zullen gaan van broodnodige investeringen in de zorg, onderwijs en energietransitie.

Zijn we echt bereid om onze welvaart op het spel te zetten voor de Donbasregio? Nemen wij daarbij het risico van een Derde Wereldoorlog op de koop toe? Het enige middel dat Poetin op den duur rest, is het aanspreken van steeds zwaarder geschut. Zonder deal is dat de enige optie die voor hem overblijft om maar geen gezichtsverlies te hoeven lijden. Zo kinderachtig is dit spelletje. Dat zwaardere geschut is trouwens ruim voorhanden. De Russen brachten begin jaren zestig al de zogenaamde ‘Tsar Bomba’ tot ontploffing. Een enkele atoombom van dit kaliber zou Nederland totaal van de kaart vegen. En Poetin beschikt over een goed gevuld arsenaal.

De Donbas is een kapotgeschoten regio en een groot deel van de nu achtergebleven inwoners ziet het wel zitten met Vladimir. Met een beetje geluk zijn we over een jaar of tien voorgoed van deze dictator verlost en kunnen we om tafel met een andere Russische president.

Door de Donbas op te geven zal ook aan de oorlogszucht van Poetin een eind komen. Zijn leger is flink in de pan gehakt en bleek niet in staat om Oekraïne te bezetten. Economisch is het een zware aderlating geweest en Poetin is er binnen Rusland niet populairder op geworden. Van de Oekraïners wordt veel gevraagd, maar door nu de Donbas op te geven komt er een einde aan een conflict dat de potentie heeft om heel Europa in vuur en vlam te zetten. Er is voor Europa bovendien geen enkele juridische verplichting om Oekraïne te blijven steunen. Ook zonder Europese steun kan Oekraïne ervoor kiezen verder te vechten en zullen ze de strijd kunnen winnen.

Michiel Kamphuis, Utrecht