Opinie: ‘Sluit de meest vervuilende fabriek van Tata Steel in Velsen-Noord per direct’

De kooks- en gasfabriek II op het terrein van Tata Steel Nederland. Beeld JEFFREY GROENEWEG/ANP

Het is genoeg geweest. Tata’s meest vervuilende fabriek moet dicht. De grootste bron van kankerverwekkende stoffen bij staalbedrijf Tata Steel in Noord-Holland blijkt al sinds de bouw in 1972 niet te deugen, werd in januari bekend. Vanaf de eerste dag ‘rookte en lekte’ Kooksfabriek 2 ‘aan alle kanten’. Ook vorige week: een van de toezichthouders van Tata Steel gaat nu voor het bedrijf zelf werken. Het is genoeg geweest. Kooksfabriek 2 moet dicht. Per direct.

Staalfabrikant Tata Steel is de grootste bron van CO 2 , stikstof en kankerverwekkende stoffen in Nederland, gelegen pal naast een beschermd natuurgebied en een dichtbevolkte regio. Omwonenden hebben tot vijftig procent meer kans op kanker. In 2021 liet een rapport van het RIVM al zien dat omwonenden van Tata structureel worden blootgesteld aan te hoge concentraties kankerverwekkende stoffen. Een jaar eerder bleek dat het milieutoezicht op het bedrijf rammelt.

Hogere kans op kanker

Mensen in de regio hebben niet alleen een hogere kans op kanker dan in vergelijkbare gebieden, maar ook meer problemen met de luchtwegen en het hart. Omwonenden moeten wekelijks dikke lagen zwart Tatastof van hun vensterbanken en nachtkastjes vegen. Het rapport van het RIVM laat zien dat mensen onveilige hoeveelheden lood en kankerverwekkende stoffen binnen kunnen krijgen via dat neergedaalde grof stof.

De jaarlijkse blootstelling aan lood bleek minstens het dubbele van wat verantwoord is. Langdurige blootstelling kan leiden tot neurologische ontwikkelingsstoornissen en een lager IQ bij kinderen. Het is aannemelijk dat er ook schade is voor kleine dieren zoals konijnen, die buiten dagelijks in aanraking komen met het neergedaalde stof: extra onwenselijk middenin een biodiversiteitscrisis.

De verantwoordelijke overheid, de provincie Noord-Holland, liet Tata decennialang onbestraft maximaal vervuilen en negeerde oproepen van omwonenden om in te grijpen. Hoewel ze nu met een inhaalslag in handhaving bezig is, durft de provincie niet te doen wat echt nodig is. Als de politiek nog het vertrouwen van burgers wil terugwinnen, moet het de daad bij woord voegen en per direct de vergunning van Kooksfabriek 2 intrekken.

Niet buitenspelen

De situatie is zo ernstig dat ouders hun kinderen niet zomaar buiten laten spelen en speelplaatsen in de omgeving elke dag moeten worden schoongemaakt. Door de wekelijkse stofoverlast en indringende stank moeten omwonenden ook goed letten op de windrichting voordat ze hun raam open kunnen doen. Tata Steel heeft laten zien dat het maatregelen treft, zoals het inzetten van filters, als het zwaar onder druk wordt gezet.

Intussen steekt het bedrijf vooral geld in agressieve lobby en het procederen tegen de boetes die worden opgelegd. Tata’s strategie lijkt tijdrekken door mensen groene illusies voor te houden. Zoals de beloftes over ‘groen staal’ met waterstof. Jarenlang heeft het bedrijf zelf nauwelijks geïnvesteerd in modernisering, maar nu wil Tata dat alleen doen met miljarden euro’s van de belastingbetaler. Tata’s ‘groen staalplan’ rammelt echter aan alle kanten. Zelfs als het plan uitvoerbaar blijkt, laat het mensen nog tot minstens 2030 in de gifstoffen van de tweede Kooksfabriek zitten.

Genoeg passend werk

Bovendien is Tata een onbetrouwbare partner. Een van de grootste beloftes van het bedrijf was om in het eerste kwartaal van 2022 de uitstoot van kankerverwekkende stoffen te halveren. Tot op de dag van vandaag heeft niemand dat nog kunnen verifiëren. Na jaren van groene beloften kan het RIVM nog steeds geen significante afname van kankerverwekkende stoffen in de regio vaststellen.

Het staalbedrijf kon steeds de politiek chanteren door te stellen dat het essentieel is voor de werkgelegenheid in de regio. Politici namen dat klakkeloos over. Maar ook dat bleek een illusie. In januari concludeerde onderzoeksbureau Intelligence Group dat Tata’s werknemers door de enorme schaarste op de arbeidsmarkt goed zouden kunnen doorstromen naar ander, passend werk. Er staan duizenden klimaatvacatures open.

Het is een Tata Morgana: politici krijgen door het staalbedrijf steeds illusies voorgeschoteld, waar ze telkens intrappen. Het is tijd om de Tata Morgana door te prikken, de vergunning voor de giftigste fabriek van ons land in te trekken en een fonds in te stellen dat Tata’s werknemers helpt bij de transitie naar een groenere baan.



Ines Kostić, Statenlid Partij voor de Dieren Noord-Holland

Eva van Esch, Tweede Kamerlid Partij voor de Dieren