Opinie: ‘Sla eens een biefstuk over in ruil voor een onvergetelijke bioscoopervaring’

Vroeger was de bioscoop aanzienlijk minder duur. Beeld Daphne Lucker

Het fenomeen dat ‘een avondje naar de bioscoop gaan’ gedegradeerd is van een toegankelijk uitje voor de gewone man naar een bourgondische uitspatting vind ik het schoolvoorbeeld van jaren cultureel wanbeleid.

Ik hoor de gladgegelde VVD’ertjes al zeggen: “Dat is gewoon marktwerking, Sam.” Dankjewel, ijzige kapitalisten; de validatie van jullie dierbare systeem des verdeling staat, net als Rutte IV, als een huis.

Los van het feit dat schuld leggen bij een door mensen gemaakt systeem nooit een steekhoudend argument is, wil ik jullie ook graag wijzen op de bioscoopgenocide die onder onze neuzen plaatsvindt door de schofterige afpersing van de kunsten vanuit Den Haag.

Waar je nu een grove 11 euro – exclusief peperduur snaaiwerk – betaalt voor een avondje naar de film, lag die prijs vroeger aanzienlijk lager. Cultureel experimenteren was toegankelijk, films kregen de kans, de kwaliteit en de aandacht die ze verdienden.

Blik met mij melancholisch terug naar dit verdwenen sentiment rondom het medium dat ons jarenlang verwonderde, en ga vandaag naar de film. Specifiek: ga vandaag El Houb in de bioscoop zien.

Deze film is geregisseerd door mijn vriend Shariff Nasr en is naast ijzersterk, hilarisch, beeldschoon, waarschijnlijk een van de belangrijkste films van Nederlandse bodem van de laatste paar jaar. De film opent briljant de conversatie rondom homoseksualiteit binnen de Nederlands-Marokkaanse gemeenschap.

Steun de filmmaker

Helaas is in tijden van hoge energieprijzen, stijgende armoede en voedselbankrijen deze luxe voor velen van ons niet weggelegd. Ik ben ook geen doorgesnoven kunstsnob die vanaf zijn geprivilegieerde reet druk op de ketel wil zetten, maar toch zou ik u willen vragen om mijn voorstel te lezen:

Een pakje sigaretten (13 euro), een biefstuk bij Loetje (24,50 euro) of uw derde cocktail (11,50 euro): goede kans dat een van deze veel-consumeerde luxeproducten in uw dagelijks leven wel eens de revue passeert.

Met één keer het biefstukje overslaan, één dag op halve toeren roken of één cocktail van de rekening schrappen kunt u al zo’n gouden ticket bemachtigen. Een luxeproduct in ruil voor een luxeproduct, voor een blijvend levensmoment. Want dat is de magie waar film wederom om geprezen mag worden.

Weg met de gewenning aan de overproductie van vergeetbaar filmaanbod. Laten we onszelf heropvoeden tot bewuste verhaalconsumenten, steun de talloze filmmakers en bioscopen in barre tijden en laat uzelf goed in de watten leggen; dat is ten slotte waar een luxeproduct goed in is. Dus, kunt u het missen? Ga dan naar El Houb.

Want zeg nou zelf, zo’n cinematische ervaring, inclusief een entree in een maatschappelijk debat over de thematiek van de film is voor 11 euro toch een koopje.

Sam van der Plas, Amsterdam