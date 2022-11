Opinie: ‘Situatie Palestijnen en Oekraïners is niet met elkaar te vergelijken’

De Oekraïense president Zelenski met de president Von der Leyen van de Europese Commissie na hun ontmoeting in Kiev op 15 september. Beeld AFP

Dorien Ballout beklaagt zich in Het Parool (31 oktober) over de ‘dubbele standaard’ tussen de vele sancties die Rusland krijgt opgelegd na de invasie van Oekraïne en onze houding tegenover Israël. De vergelijking gaat echter volledig mank. Rusland viel een soeverein buurland binnen waardoor het op geen enkele manier werd bedreigd. Doel was de regering te vervangen door een Ruslandgezind regime, en toen dat niet lukte om een zo groot mogelijk deel te annexeren. Dit ging vanaf het begin gepaard met grootschalig en doelbewust geweld tegen burgers: bombardementen op woonwijken en ziekenhuizen, executies en martelingen. Miljoenen Oekraïners zijn gedeporteerd naar Rusland, soms duizenden kilometers verderop, waar ze worden ‘gerussificeerd’. Rusland probeert met aanvallen op civiele infrastructuur de Oekraïense bevolking te terroriseren en hun wil te breken. Volgens sommigen is er sprake van genocide.

Dit alles zou dan vergelijkbaar zijn met de Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever. Israël veroverde dit gebied in 1967 op Jordanië, dat het in 1949 illegaal had geannexeerd. Daarvoor was het onderdeel van het Britse Mandaatgebied Palestina. De juridische status ervan is complex. De status van de door Rusland bezette Oekraïense gebieden is allesbehalve complex: ze vallen onder het internationaal erkende grondgebied van Oekraïne.

Zelfmoordaanslagen

Waar Oekraïners zich in hun strijd tegen de Russen uitsluitend richten op militaire doelen, valt op dat het Palestijnse ‘verzet tegen de bezetting’ (dat al begon voor de stichting van Israël) zich vooral richt op burgers, vaak binnen Israël zelf: zelfmoordaanslagen, aanvallen met auto’s, messen, raketten enz. En daarmee komen we bij het belangrijkste verschil met Ruslands oorlog tegen Oekraïne: volgens veel Palestijnen is heel Israël bezet gebied dat ze claimen voor hun toekomstige staat. Dit geldt ook voor de boycotbeweging (BDS) waarvan Ballout deel uitmaakt: Verschillende leiders hiervan ontkennen Israëls bestaansrecht. Hun doel is geen Palestina op de Westelijke Jordaanoever dat in vrede met Israël leeft, maar een Palestina in de plaats van Israël. Daarom is men ook tegen vrede en tegen onderhandelingen met Israël. Dit wil men onder meer bereiken met de terugkeer van miljoenen Palestijnse (nazaten van) vluchtelingen, een van de eisen van de BDS-beweging.

Er is geen enkele Oekraïner die heel Rusland zou willen hebben, omgekeerd ontkent Rusland wel de Oekraïense soevereiniteit en eigen identiteit en probeert die kapot te maken. Oekraïne wordt terecht gezien als David die tegen Goliath vecht. Ballout probeert op een doorzichtige en ongeloofwaardige manier de Palestijnen dit imago ook aan te meten.

Ratna Pelle, Nijmegen