Opinie: ‘Sfeer ontbreekt door nieuwe opzet EK voetbal’

Voetbalsupporters volgen op een scherm het EK voetbal tussen Nederland en Oekraïne in een cafe in België. In het buurland mag een flinke groep op grote schermen het EK bekijken. Beeld ROB ENGELAAR/ANP

Het EK is begonnen en ik voel er weinig bij. Dat heeft meerdere oorzaken. In de eerste plaats natuurlijk corona. De pandemie heeft veel gerelativeerd. Voetbal, dat op het hoogste niveau zijn franje ontleent aan de aanwezigheid en beleving van supporters, werd het afgelopen jaar gereduceerd tot een paar gasten die op een veld tegen een bal trappen. Het leek te veel op amateurvoetbal, inclusief de hoorbare aanwijzingen en bijnamen van spelers.

Een tweede oorzaak is dat het toernooi is uitgebreid naar 24 teams en dat de wedstrijden worden gespeeld in 11 Europese steden. Met 16 teams was het EK altijd een exclusiever toernooi dan het WK. Groepsfase overleven en hup, meteen door naar de kwartfinales. Maar nu zijn er ook achtste finales, waar zelfs de beste nummers drie voor in aanmerking komen. Het gevolg is enerzijds dat er te veel niet-aansprekende affiches op het programma staan, anderzijds dat de angel uit de groepsfase is gehaald. Hoe dodelijk is de groep des doods als drie van de vier teams toch wel doorgaan naar de volgende ronde?

De uitbreiding van het aantal deelnemende landen devalueert het toernooi. Bovendien betekent de spreiding van het EK door heel Europa dat de karakteristieken en sfeer van één organiserend land (of twee buurlanden) ontbreken. Spreiding is fragmentatie, en fragmentatie staat zo ongeveer haaks op cohesie, een voorwaarde voor in temperatuur oplopend supporterschap.

Een toernooi verspreid door Europa komt qua timing ook slecht uit. Ja, de coronagolfslagen zijn (voorlopig) gaan liggen, maar enige voorzichtigheid en beperking van reisbewegingen lijken nog verstandig. Er was uitgerekend dat het EK tot 2 miljoen extra vluchten zou leiden. Dat zullen er minder zijn, maar het vliegen staat alsnog haaks op een tijdgeest waarin duurzaamheid een hoofdthema is, en ligt nu extra gevoelig.

En dan is er nog de vorm van het Nederlands elftal. Diep vanbinnen heb ik wel hoop dat we ver kunnen komen, maar dat zit dus heel diep vanbinnen, net als de vloeibare kern van de aarde, die verder vooral uit vaste materie bestaat. Al die vaste materie is de twijfel, de niet-overtuiging, met daaromheen een korst van desinteresse. Maar goed, ik blijf wel kijken.

Remco de Ridder, Amsterdam