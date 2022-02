Opinie: ‘Seksuele intimidatie herkennen als man? Laat je haar eens groeien’

Sinds het einde van het jaar 2019 ben ik mijn haar wat langer aan het laten groeien. Afgelopen zomer heb ik een elektrische fiets voor het werk aangeschaft. Sindsdien hebben zich enkele opvallende zaken zich voorgedaan, die seksuele intimidatie wat meer zichtbaar maken voor mij als man.

Vrouwen trekken soms veel bekijks Beeld Getty Images

Ik zit wel eens op de fiets en wanneer ik dan opzij kijk, zie ik dan weleens een man mij aanstaren. Zodra onze blikken dan kruisen kijkt de persoon ineens gelijk voor zich uit. Ik vond dit een vreemde ervaring, maar aangezien dit een aantal keer is gebeurd ben ik toch erover gaan nadenken. Nu rij ik zelf ook wel achter iemand met lange haren en een goed figuur. Dan verwacht je als snel dat er een mooie vrouw voor je fietst. Alleen dat aanstaren vind ik dan wel heel ver gaan. Toch gebeurt dit, want het mij al vaker dan één keer overkomen.

Nu zie ik het ook wel eens in de sportschool, dat zodra er een vrouw binnenkomt, groepjes mannen haar aanstaren alsof ze nog nooit een vrouw hebben gezien. Dat is waarschijnlijk nog meer intimiderend omdat het ineens drie, vier of vijf mannen zijn in plaats van eentje.

Mannen noemen zich graag jagers, maar een jager is iemand die zijn vallen uitzet en rustig op zijn prooi wacht. Dit soort gedrag lijkt meer op een kudde wilde honden die woest achter zijn prooi aanrent met de rest van de roedel. Als ik het al vreemd en ongemakkelijk vind dat een vreemd iemand mij zo zit aan te staren, hoe moet dat dan voor een jonge dame zijn?

Hierdoor krijg ik toch wel wat medelijden met alle aantrekkelijke vrouwen in de wereld. Kortom mannen gedraag je. Ik weet al man dat het onmogelijk is om niet te kijken naar een mooi figuur of een leuk koppie, maar doe het dan op zijn minst wat onopvallend of vanachter je zonnebril ofzo, zodat vrouwen niet telkens worden weggejaagd.

Juist door die gekke blikken, sinds mijn lange haar valt het extra op hoe raar mannen, zelfs naar een man kunnen kijken doordat ze blijkbaar de illusie hebben dat alles met lang haar een lekker wijf is.

Eduard Poot, Hattem