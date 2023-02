Opinie: ‘Schurft moet beter aangepakt worden’

Beeld Getty Images

Schurft, een makkelijk te behandelen ziekte, leidt tot veel leed. Van ruzies in gezinnen doordat gezinsleden een tweede behandeling weigeren (want ze hebben toch geen last), studerende kinderen die de deur worden gewezen of alleen bewegingloos op een met plastic bedekte bank mogen zitten, tot verbroken relaties, gemiste tentamens en ‘schurftwanen’ aan toe.

Een patiënt kreeg het van zijn uitwonende studerende zonen. Ondanks vele behandelingen bleef de schurft terugkomen. Zijn zonen waren niet meer welkom thuis. De bron bleek echter de hem nog onbekende vriend van zijn thuiswonende dochter. Via hem kwam de schurftmijt elke keer het gezin weer binnen.

Een andere student, die ook haar ouders besmette, lukte het niet meer om in haar studentenstad te wonen. Zij is vanwege schurft gestopt met haar studie en woont weer bij haar ouders. Een gezin van Syrische herkomst kampte al meer dan een jaar met de mijtbesmetting, ondanks alle instructies waarbij een GGD-verpleegkundige het gezin met zes kinderen thuis had opgezocht.

Het bleek dat iedereen behalve het jongste kind behandeld was, want de tubes en het geld waren op. Een ander stel liep schurft op nadat het een leuk tweedehands bankje had gekocht op Marktplaats.

Eenvoudig te behandelen aandoening

Hoe is het mogelijk dat een relatief eenvoudig te behandelen aandoening de laatste jaren zo uit de hand heeft kunnen lopen? Wij denken dat zowel de diagnosestelling als de behandeladviezen en de publieksvoorlichting tekortschieten. Daarom pleiten wij voor het volgende.

Wij vinden dat de samenwerking tussen de GGD, huisartsen en dermatologen moet verbeteren. Daarnaast zijn wij voor meer onderwijs, zodat artsen de diagnose schurft beter kunnen stellen. Er zijn eenduidige en duidelijke behandeladviezen nodig en daarbij is ook de publieksvoorlichting belangrijk. Op deze manier zullen doorgeslagen ideeën over behandelingen worden beperkt, en zal hopelijk ook de epidemie onder controle worden gebracht.

De publieksvoorlichting moet beter. Er zijn veel folders op internet, maar zeker de oude geven foutieve informatie. Er wordt veel naar elkaar gewezen. De huisarts heeft vanwege de bekende overbelasting het liefst dat de GGD-infectiebestrijding schurft oppakt. De GGD doet alleen instellingen, en is ook overbelast. Dermatologen zien slechts één patiënt binnen een gezin en hebben geen zicht op de gezinssituatie.

Als iemand voor het eerst heftige nachtelijke jeuk heeft, denk dan direct aan scabies. Laat de diagnose bevestigen door de huisarts. Veel huisartsen kunnen met een sterk vergrotende loep, een dermatoscoop, de mijt ontdekken bij de gangetjes op de polsen. Je ziet haar als een V-vormig puntje voor het gangetje zitten.

Ook kan schraapsel voor microscopisch onderzoek worden afgenomen of opgestuurd voor onderzoek bij een microbiologisch laboratorium, waar het dna van de schurftmijt kan worden aangetoond. Als het de huisarts niet lukt, is doorverwijzing naar een dermatoloog nodig. In het Deventer Ziekenhuis bieden we spoedplekken scabies aan voor de huisarts. De huisarts kan dan met een zekere diagnose het gezin behandelen. Het is belangrijk pas te behandelen zodra met zekerheid gezegd kan worden dat er een besmetting is.

Iedereen moet gelijk worden behandeld

Daarnaast is het een probleem dat de variabiliteit van de behandeling tussen verschillende huisartsen en dermatologen groot is. Hoeksteen van de behandeling is dat iedereen tegelijkertijd behandeld wordt. Gebeurt dat niet, dan ontstaat het zogenaamde pingpongeffect. Ook huisgenoten zonder symptomen moeten worden meebehandeld.

Een behandeling bestaat uit crème of pillen. De effectiviteit van de twee middelen blijkt vrijwel gelijk. Voor de pillen (Ivermectine) is een recept nodig en deze zijn duurder. Sinds kort worden ze door de zorgverzekering vergoed. Voor studenten, die zelden hun eigen risico opmaken, maakt dit geen verschil, het blijft veel geld. De pillen doden enkel de mijten en daarom moet de behandeling na een week herhaald worden om de uitgekomen eitjes te doden.

Uit wanhoop smeren mensen elke dag

Bij gebruik van de crème worden zowel de mijten als de eitjes gedood. Het hele lichaam, voor volwassenen met uitzondering van gelaat en behaarde hoofd, moet ingesmeerd worden en na een week moet dit worden herhaald. Hiervoor zijn ten minste drie tubes van 30 gram nodig.

Uit onderzoek blijkt dat tijdens het smeren veel gebieden worden overgeslagen terwijl het juist cruciaal is dat elk plekje wordt behandeld. Laat vervolgens de crème 12 uur zitten in plaats van de veel geadviseerde 8 uur alvorens je gaat douchen. Uit wanhoop smeren mensen soms elke dag. Dit veroorzaakt echter ook weer jeuk!

Kortom, dit probleem moet beter worden aangepakt. Momenteel loopt het aantal besmettingen uit de hand en we lopen als samenleving achter de feiten aan.

Duveke is uiteindelijk met de hulp van Ronald van de schurftmijt verlost. Laten we nu zorgen dat alle andere wanhopige slachtoffers er ook vanaf komen!

Ronald Houwing is dermatoloog in het Deventer Ziekenhuis.