Opinie: ‘Schurft? Die wordt veroorzaakt door deelscooters’

Schurft

In het stuk over schurft en studenten stond dat de schurft weer om zich heen grijpt en men niet echt een duidelijke verklaring heeft, buiten dat studenten vaak dicht opeen zitten (qua school en huisvesting). De meest voor de hand liggende oorzaak werd niet genoemd. Dat is mijns inziens de deelcultuur, die bij studenten bon ton is. Dat geldt niet alleen voor kleding. Met name de deel­scooter wordt veel gebruikt door jongeren en studenten. Hierbij gebruikt iedereen dezelfde helm, eventueel met haarnetje. De GGD geeft aan dat als je langer dan 15 minuten in contact bent met schurftmijten, je een vrij grote kans hebt om zelf schurft op te lopen. Elk ritje door Amsterdam op je scooter duurt langer! Ziehier de oorzaak van de schurft­epidemie. Deelscooters zijn eigenlijk een gevaar voor de volksgezondheid.

M. Louiszoon, Amsterdam

Zorg

Mijn vrouw is kapster en gaat regelmatig haar slecht ter been zijnde klanten thuis opzoeken voor een knipbeurt. Zo ook vandaag in een verzorgingshuis in Amstelveen, waar een 80-plusklant van haar verblijft wegens een heupoperatie. Ze ligt daar inmiddels tien dagen. In die tijd is ze precies één keer gedoucht.

Naar bed gebracht worden, vergt een enorm geduld er is ’s avonds slechts één verzorgster beschikbaar om veertig patiënten naar bed te brengen. Daardoor heeft ze gisteravond tot 23.00 uur in haar rolstoel naast haar bed zitten wachten. De ochtendkoffieronde is om de dag, dus de ene dag krijgen de patiënten op haar afdeling een kopje koffie en de volgende dag helaas niet. Het argument van de ­medewerkers: sorry, we hebben geen personeel om de juiste en goede zorg te bieden aan onze patiënte.

Om je kapot te schamen. Terwijl duizenden mensen thuis op de bank zitten en nog eens duizenden in allerlei opvanglocaties verblijven in afwachting van asielprocedures. Laat deze mensen werken. Koffierondes, eten uitdelen, patiënten wassen en naar bed brengen, daar heb je geen diploma’s voor nodig en hoef je zelfs geen Nederlands voor te spreken.

Niels J. Kooijman, Amstelveen

Helmplicht

In Het Parool van 7 september schreef Paul Gies een pleidooi voor het invoeren van de helmplicht voor e-bikes. Jammer dat dan weer de goeden onder de slechten ­lijden. Ik zou liever handhaving zien op opgevoerde e- en fat­bikes. En wanneer komt er een minimumleeftijd van 16 jaar voor het rijden op gemotoriseerde fietsen? Ik zie al dat ik straks op mijn (niet opgevoerde) e-­bike ­zonder helm een bekeuring krijg ­omdat handhaving geen zin heeft om achter 12-jarige jongetjes op een opgevoerde fatbike aan te gaan.

Rein Valk, Heemstede

