Opinie: ‘Schone stad begint bij de vierkante meters voor je eigen deur’

Afval in de stad krijgt veel media-aandacht, maar er lijkt niets te verbeteren. Is daarin niet een rol weggelegd voor de Amsterdammer zelf? Kees van der Veek roept inwoners op te beginnen voor hun eigen deur en, als ze dat durven, de hele straat mee te nemen.

Amsterdam is een teringzooi geworden. Zo ver als het oog reikt liggen kartonnen frietbakjes, etensresten, platgereden ratten en in ontbinding verkerende Britten die dachten dat het een goed idee was om maar meteen de sterkste truffels uit de smartshop te nemen.

Een oneindig repertoire aan krantenkoppen is al gewijd aan het weer toenemende probleem. De oorzaken erachter laten zich niet tot één enkele kern reduceren, maar wat we wel weten, is dat het statiegeld op blikjes de prangende aanwezigheid van het afval weer net voorbij het toelaatbare heeft geduwd. Dat, naast horeca-afval, meeuwen met weinig respect voor het concept vuilniszak en een gebrek aan plichtsbesef, hebben de binnenstad tot vuilnisbelt omgetoverd. We kunnen er inmiddels niet meer omheen, maar maatregelen blijven uit. Het is daarom tijd om het over een andere boeg te gooien.

Waarschijnlijk heeft niemand een voorliefde voor vuil. En degenen die wel een zwak hebben voor hemeltergend lelijke puinhopen wonen allemaal al in Beverwijk. Hoe kan het dan dat ons eeuwig slechte huwelijk met straatafval wel alle media-aandacht krijgt, maar dat er van enige verbetering geen sprake is?

Wellicht komt dat doordat we graag naar overkoepelende instanties kraaien voor oplossingen in plaats van bij onszelf te rade te gaan. Want hoewel het complexe pallet verklaringen achter straatafval veelal buiten ons bereik ligt, komen die verklaringen in maar één realiteit samen: onze vieze straten.

Lezer, jij bent vast en zeker de buurtfilantroop met een hart zo puur en rein dat je je weerspiegeling erin kunt zien. Wat nou als wij, eerwaarde inwoners onder elkaar, eens een initiatief opzetten en ons storten op de paar vierkante meters voor onze eigen voordeur. Als we de strook zo breed als het gebouw dat je bewoont eens in de zoveel dagen bewerken met een prikker en een zak, dan is de stoep weer brandschoon. Zo gepiept!

En als je daarbovenop een frivole brief rondstuurt naar de rest van de straat om mee te doen, versterk je de sociale cohesie én gaan we allemaal lekker naar de hemel dankzij de karmapunten die we hiermee binnenharken. Het is een fragiel voornemen, zo fragiel dat we het haast alleen kunnen fluisteren, maar als het gevoed door collectieve ergernis ontvlamt, zijn onze levens zo verbeterd. Onderschat niet de kracht van de massa!