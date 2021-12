Opinie: ‘Schiphol moet zich niet meer op overstappers richten: dat scheelt vervuiling en overlast’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Schiphol moet zich niet meer op overstappers richten: dat scheelt vervuiling en overlast’

Schiphol moet het aantal vluchten minderen. Veel lezers maken zich bij zo’n bericht gelijk zorgen om hun eigen vakantievlucht. Maar daar is niet de makkelijke winst te boeken. Schiphol kan wél tamelijk pijnloos krimpen door het verdienmodel van de KLM, dat is gebaseerd op overstappers, op te geven. Decennia geleden was het nog een unieke vondst om vanuit de hele regio passagiers naar Schiphol te harken met korte goedkope vluchten om dure vluchten naar Verweggistan te vullen.

Zo vliegt een Fransman uit de buurt van Nice eerst goedkoop naar Schiphol om hier over te stappen op een dure vlucht naar Azië. Maar dat zijn wel twee overbodige vliegbewegingen. Hier landen en opstijgen. Daar schiet niemand iets mee op. Het veroorzaakt onnodig vervuiling en overlast.

Zonder al die overstappers zullen die vluchten naar verre bestemmingen niet verdwijnen, het worden er hoogstens minder. Diezelfde passagier moet een dag later vertrekken met een vlucht vanuit Parijs bijvoorbeeld en vliegt waarschijnlijk iets duurder.

De Nederlander die graag ver vliegt verliest misschien een klein deel van de rechtstreekse bestemmingen. Dat treft een kleine minderheid van veelvliegers, want de meeste Nederlanders vliegen hoogstens een keer per jaar met een goedkope vakantievlucht naar een populaire bestemming in Europa. Die veelvliegers zullen met open armen ontvangen worden door landen die graag de grootste willen hebben. Grote vliegvelden in een oliestaat, in Turkije of de VS bieden dan een overstap. Omwonenden, het milieu, goedkope brandstof of oneindige staatssteun vormen daar geen politieke problemen. Hier gelukkig wel steeds meer.

Reinder Rustema, Amsterdam

‘De coronadiscussie voeren bij Goede tijden, slechte tijden? Voor zachte heelmeesters is het te laat’

Katinka van der Kooij zou graag zien dat de coronadiscussie ook wordt gevoerd bij Goede tijden, slechte tijden (Het Hoogste Woord van woensdag). Zullen we daar dan ook de kwesties Oeigoeren, klimaat, roetveegpiet, etc. aan toevoegen? Wie wil kan elke dag al een overdosis aan discussies krijgen op sociale media. Onder andere dat de msm alleen doet wat het ‘regime’ voorschrijft, dat de wetenschap liegt etc. En dan zou die eindeloze discussie op GTST de groepsmotivatie versterken? Voor zachte heelmeesters is het te laat vrees ik.

Edgard Gommeren, Amsterdam

‘Je gaat toch ook geen oud stripboek kopen van 1750 euro?’

“Mama, ik heb 100 euro gespaard en Sam 150, voor een oud stripboek.”

“Dat is veel geld.”

“Nou ... het kost 1750 euro. Betaal jij 1500 euro?”

“Dat is belachelijk duur voor een stripboek.”

“Maar wij dromen er al jaren van!”

“Toch blijft het heel veel geld. Daar moeten je ouders hard voor werken.”

“Hè toe. Als wij het kopen, kunnen veel andere kinderen het ook zien.”

“Worden die minder gelukkig als ze dat niet kunnen? Waarom wil je het eigenlijk zo graag?”

“Dat boek laat heel goed zien hoe goed de striptekenaar was.”

“Maar je hebt toch al stripboeken van hem? Daaraan zie je dat toch ook al?”

“Cultureel en historisch is het heel veel waard.”

“Dat is geen reden om zoveel geld dat je zelf niet hebt voor een stripboek te betalen. Je passie voor stripboeken maakt je blind voor wat redelijk is. Ken je het woord ‘decadent’?”

Erwin Rooyakkers, Amsterdam