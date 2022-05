Opinie: ‘Schiphol leeft in een eigen wereld en wordt daarin gesteund door de politiek’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Schiphol leeft in een eigen wereld en wordt daarin gesteund door de politiek’

Piloot Boris Berghout maakt het behoorlijk bont in zijn opiniestuk met betrekking tot de maatschappelijke wens om Schiphol te laten krimpen. In plaats van een Nederlandse aanpak, pleit hij voor mondiale of Europese regels om het klimaatprobleem aan te pakken, en verlegt dus eenvoudigweg het probleem naar een ander niveau. Wensdenken in de hoogste categorie.

Vergelijkbaar met mondiaal afspreken dat het in de zomer altijd 25 graden is en alleen regent indien nodig. Dit gaat niet gebeuren, dat weten we allemaal. Schiphol is niet alleen slecht voor het klimaat. Schiphol faciliteert een industrie in Nederland die een enorme overlast veroorzaakt. Massieve geluidsoverlast, kolossale giftige stoffen-uitstoot, beperking van mogelijkheden voor essentiële woning- en landbouw in de Randstad om er een paar te noemen.

Schiphol leeft in een eigen wereld en wordt daarin gesteund door de politiek. Het wordt tijd dat Schiphol uit haar droomwereld ontwaakt.

Rick Veltman, Amsterdam

‘Waar zou een groene wandelboulevard beter passen dan langs de Amstel?’

Naar aanleiding van uw berichtgeving over de positieve ontvangst om een groene wandelboulevard langs het water tussen Frederik Hendrikplantsoen en 2e Hugo de Grootstraat te realiseren in de krant van afgelopen donderdag, wil ik graag aandacht vestigen op het feit dat we deze plannen nog altijd zo node missen voor onze Amstel.

Waar zou een wandelroute beter passen dan langs deze prachtige brede legendarische stroom? En het kan alvast zo eenvoudig beginnen door het deel vanaf de Utrechtse Brug ( of misschien zelfs Berlagebrug) naar het Kalfje hiervoor her in te richten.

Dit stukje Amstel had de oude functie van de Zuidelijke Wandelweg als wandelpad min of meer overgenomen. Maar de laatste jaren wordt deze route langs het water, langs (voorheen) Mirandapaviljoen, Zorgvliet, Amstelpark en de Riekermolen door een alsmaar toenemend aantal aanstormende e-bikes, wielrenners en scooters behoorlijk verziekt voor de wandelaar. Met beperkte middelen kan door eenvoudige herschikking ook hier een prachtige lange, eerste ononderbroken en veilige, groene wandelboulevard gerealiseerd worden. Graag hiervoor aandacht.

Marcel Gerritsen, Amsterdam

‘Ik zou niet weten welke wijsheid aan Mein Kampf ontleend zou kunnen worden’

In zijn pleidooi om Mein Kampf te lezen om zo beter inzicht te krijgen in de geschiedenis en de oorzaak van het ‘Jodenprobleem’, gaat student Rechtsfilosofie Melvin Heersema voorbij aan het feit dat het hier om een mening van Hitler gaat. Zijn strijd en mening over vermeende minderwaardigheid van Joden. Ik zou niet weten welke wijsheid daaraan ontleend zou kunnen worden. Hooguit het risico dat groepen deze mening voor waarheid gaan aannemen.

Het is nu immers ook al zo dat er weer vele mensen van mening zijn dat achter de zogenaamde Great Reset een complot van Joden schuil gaat. Het is zeer hardnekkig en gestoeld op aannames en diepgewortelde haat. Nog steeds zijn daar veel Joden de dupe van. Antisemitisme is zeer aanwezig en kan door Mein Kampf alleen maar aangewakkerd worden. Laten we ons verdiepen in verdraagzaamheid en ons minder superieur voelen. Dat lijkt me interessanter om over te filosoferen.

Joke van der Klei, Amsterdam