Opinie: ‘Schiphol belooft van alles over andermans taken: hoe gaan ze dan veranderen?’

Schiphol moet zorgen dat er balies zijn en meer voorzieningen zodat de luchthaven kan functioneren, maar heeft minder te zeggen over de werkwijze van de luchtvaartmaatschappijen dan directeur Benschop doet voorkomen. Beeld ANP

In het interview met ceo Dick Benschop van Schiphol in Het Parool van zaterdag trok hij weer de oude en vertrouwde trukendoos open. Hij deed zijn bedrijf veel groter voorkomen dan het is. Dat gebeurt keer op keer. Het is echt tijd terug te gaan naar de essentie van het vliegveld Schiphol, waarvan hij baas is.

Schiphol is eigenlijk niet veel meer dan een stationscomplex en een indrukwekkend vastgoedbedrijf. Toch doet de heer Benschop het voorkomen alsof hij gaat over veel meer dan dat. Zo sprak hij over bestemmingen, slots, alternatieve energiebronnen en vliegtuigtypes. Hij deed voorkomen alsof hij daar een vinger in de pap heeft, maar dat is niet zo. De meeste onderwerpen waarover hij sprak liggen buiten de directe verantwoordelijkheid van zijn bedrijf.

Passagiers, bijvoorbeeld, zijn geen klant van Schiphol. Zij boeken bij touroperators en worden zo doorverwezen naar vliegmaatschappijen, niet naar Schiphol. Ook heeft Schiphol geen vliegtuigen, hun klanten zijn de vliegmaatschappijen die Schiphol faciliteert. Daarbij gaat Schiphol niet over de vliegroutes, want die zijn van LVNL, de luchtverkeersleiding. Schiphol bouwt geen vliegtuigen en heeft geen petrochemische industrie, dus produceert ze geen bio- of synthetische kerosine. Ook is de luchthaven geen onderzoeksinstituut – dat is een taak van wetenschappers en universiteiten.

Schiphol is wel een bedrijf en moet net als elk ander bedrijf milieu- en gezondheidsschade voorkomen. De kosten daarvoor moet Schiphol halen uit de tarifering. Dreigen dat je je groene doel niet kunt halen als er minder gevlogen wordt is slecht beleid. Wordt er minder gevlogen en blijven de kosten gelijk, dan moet je je tarieven verhogen. Het is van belang dat we dat allemaal beseffen en ook dat we steeds de vraag stellen: Hoe dan? Hoe gaat Schiphol dan bio- en synthetische kerosine brouwen? Hoe gaat dit bedrijf de vliegmaatschappijen verplichten alternatieve brandstoffen bij te mengen? Hoe gaat Schiphol de vliegroutes aanpassen? Zo kun je bij alle punten ‘hoe dan’ vragen.

Tot slot wil de heer Benschop beloond worden voor zaken waar hij geen invloed op heeft. Zo stelt hij dat vliegtuigen minder lawaai maken en minder vies zijn en dat hij daarvoor beloond wil worden. Als dat al waar zou zijn, ligt die verdienste niet bij de luchthaven, maar bij de carriers. Waarom dan Schiphol belonen?

Intussen blijft de omgeving heel veel last ondervinden van enorme herrie, luchtvervuiling en valse beloften, terwijl Schiphol beloftes nooit kan waarmaken, omdat ze er dus niet over gaat.

Alfred Blokhuizen, Voorzitter Stichting Schipholwatch.nl & BTV Rotterdam Airport