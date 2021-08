Opinie: ‘Schimmelwoningen vormen een ramp in slow motion’

Bijna een kwart van alle woningen in Amsterdam heeft last van schimmel. Beeld Marc Driessen

Sinds kort heeft Amsterdam geen wethouder Wonen meer. De problemen rondom slecht onderhouden woningen zijn echter nijpender dan ooit. Wie de voormalige wethouder ook gaat vervangen, zijn opvolger zal zich, naast het bouwen van nieuwe woningen en poseren met een schep in de hand, moeten focussen op een crisis in slow motion: die van slecht onderhouden (schimmel)woningen en bewoners die tegen muren aanlopen bij pogingen daar wat aan te doen.

Neem het voorbeeld van Aicha. De schimmel in het gebouw waar Aicha woont zit overal: van het trappenhuis bij de ingang tot in iedere hoek van haar appartement. Muren met afbladderende verf met daaronder zwarte schimmel komen op je af wanneer je binnenkomt, vaak vergezeld door de geur van natte kranten. In haar appartement weet Aicha de geur soms voor even te verdrijven, maar de schimmel blijft.

Aicha heeft door de schimmel veel last van ademhalingsproblemen, astmatische klachten en ze slaapt slecht. Wanneer de verhuurder eindelijk besluit langs te komen, wordt een likje verf als oplossing aangedragen. Een tijdelijk en dun doekje voor het bloeden, daarna beginnen de problemen – en de roep om een structurele oplossing – opnieuw.

Ieder jaar nieuwe verf

Haar eindeloze pogingen de woningcorporatie zover te krijgen het probleem structureel aan te pakken, veroorzaken stress en wantrouwen. Een vermoeiende strijd tegen de bierkaai. Omdat de woningcorporatie niet thuis geeft, gaat Aicha daarom jaarlijks zelf aan de slag. Ieder jaar opnieuw verft ze het hele appartement om de schimmel te bedekken. Op de plekken waar niet tegen op te verven valt, heeft ze gipsplaten getimmerd. Aicha heeft het net als veel andere sociale huurders niet breed en de maatregelen die zij zelf treft, zijn duur en betaalt ze uit eigen zak.

Aicha’s strijd is niet uniek. Het Parool meldde twee jaar geleden al dat bijna een kwart van alle woningen in Amsterdam last heeft van schimmel. Bij sociale huurwoningen is dat zelfs een derde. Kortom: vele tienduizenden woningen, met nog veel meer Amsterdammers die in een schimmelwoning wonen.

Als reactie op dit probleem richtte voormalig wethouder Laurens Ivens in 2018 een digitaal meldpunt op waar Amsterdammers ernstig achterstallig onderhoud kunnen melden. Het meldpunt had in een jaar tijd slechts 250 meldingen ontvangen, een lachertje.

Nooit van gehoord

In een stad waar tienduizenden mensen te lijden hebben onder de gevolgen van hun schimmelwoning, vormen de 250 meldingen bij het meldpunt een bitter contrast met de realiteit. Vele tienduizenden Amsterdammers, waaronder Aicha, hebben nog nooit van het meldpunt gehoord, niet van de wethouder, laat staan van hun verhuurder. Daarnaast is de meldingsbereidheid laag. Aicha en vele huurders met haar proberen het vaak eerst met de verhuurder zelf op te lossen, maar zonder succes. Wat doet zo’n melding er dan toe? Een begrijpelijke gedachte.

De omvang van het schimmelprobleem is veel te groot, zoveel is duidelijk. Het is treurig dat er een apart meldpunt nodig blijkt om verhuurders op hun verantwoordelijkheid en wettelijke taak te wijzen. Dat er vervolgens zo weinig meldingen gemaakt worden, zegt genoeg. Mensen weten het loket niet te vinden – of hebben weinig vertrouwen dat er iets gebeurt met hun melding. Het uiteindelijke gevolg stemt droevig: een grote groep Amsterdammers die het al moeilijk heeft, wordt aan haar lot overgelaten.

Gezondheidsproblemen, stress en spaarzame euro’s uitgeven voor halfbakken lapmiddelen zijn het gevolg. We kunnen deze Amsterdammers en hun schimmel niet afschepen met een digitaal loket dat amper wordt gebruikt. Mensen hebben recht op een woning waarin je niet ziek wordt door de staat van het onderhoud. Daarom moeten we proactief en samen met vrijwilligers(organisaties) en andere betrokkenen in onze buurten die wél gevonden worden schimmelwoningen opsporen en opknappen. Met een likje verf en een digitaal loket dat niemand kent, komen we er niet. Amsterdamse huurders verdienen beter. De nieuwe wethouder hoeft zich niet te vervelen.

Bastiaan Minderhoud is namens de PvdA stadsdeelcommissielid in Amsterdam Oost.