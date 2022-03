Opinie: ‘Schenk die weggeknipte fietsen onmiddellijk aan Oekraïners’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘In een klimaatcrisis genieten van de zon? Dat kan niet!’

Na vier grauwe maanden, met lage temperaturen en veel regen, was daar eindelijk de zon. Dat was genieten. Op het terras met een biertje en de weldadige zonnestralen in je gezicht: wat had ik dat gemist. Maar genieten van de zon: dat kan natuurlijk helemaal niet middenin een door de overbevolking veroorzaakte klimaatcrisis. Zijn we nu helemaal betoeterd? Gelukkig was daar de brief van Meike Hannah (Het Parool, 28 maart) om mij en veel anderen te berispen. Als de temperatuur voor vier dagen iets hoger is dan normaal, dan moeten wij in de stress schieten en thuis op de bank bedenken wat wij nog meer kunnen doen om de wereld te redden.

Ik ben mij bewust van de problemen op onze aardkloot en probeer op mijn manier een bijdrage te leveren. Om een voorbeeld te noemen: ik heb geen auto. Maar van dit soort ingezonden brieven word ik recalcitrant. De temperatuur is inmiddels alweer fors gedaald. Ik denk dat ik straks de thermostaat een graadje hoger ga zetten.

Han Smids, Haarlem

‘Groene Loper? Maak een wandelroute langs de Amstel’

Terwijl ik Sander Onland’s betoog las voor het transformeren van de Singelgracht in een park dat Wester-, Vondel- en Oosterpark met elkaar verbindt kreeg ik een nieuwsalert dat de nieuwe coalitie vooral moet bezuinigen.

Daarom is het beter eerst een wandelroute te maken langs de Amstel vanaf de Munt. Daarvoor hoeven alleen parkeerplaatsen te worden opgeheven tussen Munt en Hogesluis. De bruggen over Heren-, Prinsen-, Keizers-, en Achtergracht worden dan alleen toegankelijk voor fietsers (aan de westkant van de rijbaan) en voetgangers (aan de Amstelkant van de rijbaan). Ook is een voetgangersbrug nodig over de Singelgracht om Sarphatikade en Amsteldijk met elkaar te verbinden. De door woonbootbewoners gekoloniseerde walkant moet een goed voetpad krijgen, maar dat hoeft niet begrotelijk te zijn. Het zicht op de rivier wordt dan weer van iedereen!

Net als het voorstel van Onland is dit niet nieuw. Het is in 2015 al gepresenteerd als voorstel om de 750e verjaardag van de stad mee te vieren.

Reinder Rustema, Amsterdam

Vliegtaks helpt toch niet

Het kabinet wil de vliegtaks verdrievoudigen, als onderdeel van groener beleid. Gaan we minder vliegen dan? Krijgen we minder lawaai en fijnstof? Nee, het staat er eerlijk bij: het kabinet wil 600 miljoen ‘binnenhalen’. En dan is er weer een gat gedicht in de begroting. Maar een vergiet dicht je nooit.

Rob Trietsch, Zuidoostbeemster

‘Vergeten fietsen voor vluchtelingen

“Als ik fiets stop ik met denken,” zegt een oudere Oekraïense vluchteling in een uitstekend journalistiek verhaal van Marc Kruyswijk (Het Parool, 28 maart) De zin echoot na in mijn hoofd. ‘Men heeft behoefte aan bewegingsvrijheid,’ lees ik een dag later in buurtkrant De Brug.

Ik denk terug aan mijn dagen eerder verstuurde brief aan de gemeente Amsterdam ter attentie van het fietsdepot. Nooit reactie op gehad. Het Parool schreef er een groot zaterdagartikel over, hoe de weggeknipte fietsen goedkoop zijn verhandeld aan ex-medewerkers. Ergo: terug met die fietsen. Schenken aan de Oekraïners. En wel onmiddellijk! Zodat ze stoppen met denken en vrijheid voelen.

Dirk Jan Roeleven, Amsterdam