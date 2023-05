Opinie: ‘Schenk de fietsflat aan een andere stad, als voorbeeld van hoe je fiets en trein combineert’

Schenk de fietsflat aan een andere stad die ambitieus werkt aan een alternatief voor de auto, bepleiten deze acht lezers. Beeld Jean-Pierre Jans

Op 5 april 2001 werd de fietsflat geopend als tijdelijke vervanging voor fietsstallingsplekken bij CS; ruim twintig jaar later ging ie pas dicht. De fietsflat, ontworpen door VMX Architecten, was onderdeel van een nogal beschamende traditie rond het vraagstuk fiets­parkeren bij treinstations. Waar de NS alles achter de deuren van het station als zijn domein ziet, trokken veel gemeenten een lijn bij de stationsomgeving. Als gevolg daarvan ontstond er net als in andere Nederlandse steden rondom treinstations een zee van fietsen, weesfietsen en fietsvormige wrakken.

Combineerde je de trein met een fietsrit, dan nam je een enorme gok. Als je fiets niet gejat of zwaar beschadigd was, dan had de gemeente hem misschien wel weggeknipt. Toch bleek de fiets-trein combinatie enorm populair: op de meeste ritten tussen steden vormt de combinatie serieuze concurrentie voor de auto.

De fietsflat bracht met zijn plaats voor 2500 fietsen broodnodige uitbreiding van de stallingscapaciteit bij het station. En als kers op de taart bleek het lelijke eendje al snel één van de meest gefotografeerde objecten van Amsterdam. Toeristen smulden van dit ingenieuze staaltje Nederlandse fietscultuur van drie verdiepingen. Langzaam werd ook Amsterdam trots op het gebouw en na een aantal jaar hing ze er zelfs een grote vlag op: ‘Amsterdam ❤ 🚲’

Iets moois

Sindsdien is er veel veranderd. NS, Prorail, Rijk en gemeenten zijn de fiets-treincombinatie echt gaan omarmen. Er is een breed besef dat de fiets op zichzelf geen alternatief is voor de auto en de trein ook niet, maar de combinatie daarentegen… Dit alternatief maakt Amsterdam en zijn openbare ruimte schoner, stiller, gezonder en menselijker. De fietsflat hielp fietsers en de gemeente Amsterdam vooruit.

Rondom Amsterdam CS is inmiddels veel extra stallingscapaciteit van hoge kwaliteit toegevoegd. Mede daardoor is er dit voorjaar na ruim twintig jaar een einde aan het functionele leven van de fietsflat. Op deze plek.

De fietsflat is echter een symbool van de mobiliteitstransitie geworden door onbedoeld de lang verborgen potentie van de fiets-treincombinatie te laten zien. Hoe gaaf zou het zijn als het die symbolische rol elders kan voortzetten? Stel je voor dat Amsterdam de fietsflat weggeeft, zoals Frankrijk in 1885 het Vrijheidsbeeld aan de Verenigde Staten schonk.

Tijd dus om de flat te schenken aan een andere stad die ambitieus werkt aan een alternatief voor de auto! Denk aan Parijs of Seine-Saint-Denis, dat in 2024 het hart van de Olympische Spelen zal zijn en waar onder leiding van Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs, een ware omslag plaatsvindt. Of een van de andere steden in Europa die werk maken van hun fietsbeleid en waar men zich soms afvraagt wat men met het groeiende aantal fietsen en fietsers aan moet. Steden als Berlijn, Barcelona, Liverpool, Nice en Kopenhagen, maar ook steden als Brussel, Milaan, Istanboel, Ljubljana en Leipzig

Circulair

Amsterdam heeft iets moois in handen. Afbreken en weggooien of omsmelten is doodzonde. De fietsflat kan technisch nog vijftig jaar mee, zo verzekert de gemeente. Fietsparkeren is een van de uitdagingen in elke stad met een beetje fietsambitie, maar holt vaak achter de feiten aan, juist ook in het buitenland. En dat terwijl de investering in een dergelijke voorziening een stad op maatschappelijk terrein veel kan opleveren en tegelijk een besparing kan zijn vanwege het overbodig worden van nieuwe infrastructuur voor de auto.

Dit is volgens ons hét moment om de flat netjes te demonteren en over te dragen aan een andere stad. Laten we een prijsvraag organiseren, een oproep doen, waar steden, organisaties, aanbieders van openbaar vervoer en inwoners op kunnen inschrijven. Zo krijgen 2500 fietsers elders een volwaardige stalling en laat fietsstad Amsterdam haar sociale en circulaire gezicht zien.

Ons staat een brede commissie voor ogen die de inzendingen beoordeelt en een winnaar met het meest ambitieuze plan, de beste condities en de grootste impact kiest. Tegelijkertijd vragen we het Nederlandse bedrijfsleven de haalbaarheid te vergroten door bij te dragen aan demontage, verplaatsing en montage. We roepen Amsterdam op dit idee vol te ondersteunen en deze prijs beschikbaar te stellen.

Marco te Brömmelstroet (Lab of Thought), Maud de Vries (BYCS), Henk Swarttouw (Voorzitter European Cyclists’ Federation), Lucas Harms (Dutch Cycling Embassy), Vincent Luyendijk (Horizons), Frank Kwanten (De Fijne Stad), Jasper van Kuijk (Faculteit Industrieel Ontwerpen TU Delft), Meredith Glaser (Urban Cycling Institute)