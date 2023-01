Opinie: ‘Scheermesjes voor vrouwen duurder dan voor mannen? De pink tax is onacceptabele prijsdiscriminatie’

De pink tax komt voor bij allerlei producten: van schoonheidsartikelen tot parfum, kleding en zelfs speelgoed. Beeld Getty Images

Door de loonkloof hadden mannen in november 2022 al net zo veel verdiend als wat vrouwen in het hele jaar verdienden. De laatste anderhalve maand van dit jaar werkten vrouwen eigenlijk voor niks.

Maar hier blijft de financiële kloof op basis van gender niet bij. Varianten van producten die gericht zijn op vrouwen zijn vaak duurder dan die voor mannen. Op het eerste oog lijkt er weinig verschil te zitten tussen een scheermesje geproduceerd voor vrouwen en een scheermesje geproduceerd voor mannen. Ja, de verpakking heeft een ander kleurtje: de een is roze en de ander zwart. Maar het enige belangrijke verschil is de prijs. Voor het ‘vrouwenproduct’ betaal je 6,99 euro, voor de ‘mannenvariant’ 6,49. Dit prijsverschil wordt de pink tax genoemd.

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat de pink tax alomtegenwoordig is en voor komt bij allerlei producten: van schoonheidsartikelen tot parfum, kleding en zelfs speelgoed. Dit verschil ontstaat niet omdat de producten daadwerkelijk hogere productiekosten hebben, maar omdat vrouwen bereid zouden zijn meer te betalen.

Door de producten in de winkel ver uit elkaar te zetten of in de verpakking en ingrediënten net een verschil aan te brengen, blijft de pink tax nagenoeg onzichtbaar. Dat kost een vrouw gemiddeld zo’n 1300 dollar per jaar extra, becijferden de Amerikaanse onderzoekers. Dit is onacceptabele prijsdiscriminatie. Wij roepen de overheid dan ook op om af te rekenen met de pink tax.

Gendernormen in reclames

De pink tax komt voort uit het idee dat er op basis van problematische gendernormen een tweedeling gemaakt kan worden tussen vrouwen en mannen. Het gebruik van stereotypering is heel normaal in reclames. Dat begint al vroeg, bij speelgoed voor kinderen. Stepjes zijn in deze reclamewereld vooral voor avontuurlijke jongens, tenzij je er een roze kleurtje aan geeft en er een hoger prijskaartje aan hangt.

Ook op verzorgingsmiddelen zit de pink tax. Vrouwen zouden zich volgens stereotype gendernormen immers meer bekommeren om hun uiterlijk en dus bereid zijn daar meer geld aan uit te geven. Dit werkt problematische schoonheidsidealen in de hand.

Wanneer je een drogist binnenloopt is de hoeveelheid douchegels, shampoos en deodorants gericht op vrouwen overweldigend. Je herkent ze direct aan stereotyperende kleuren, vormgeving en namen van producten, zoals ‘Pink Passion’, die geassocieerd worden met vrouwelijkheid. Voor mannen is er meestal keuze uit een stuk of drie soorten, die vaak goedkoper zijn dan de goedkoopste versie voor vrouwen.

Dit probleem is zo alomtegenwoordig dat het normaal lijkt. Dit ‘normaal’ houdt alleen wel een wereld in stand vol problematische gendernormen en schoonheidsidealen. Een wereld waar nauwelijks genderneutrale producten zijn voor mensen die zich niet in het binaire gendersysteem herkennen. Een wereld waar van vrouwen verwacht wordt dat ze er altijd netjes en mooi uit zien, met behulp van allerlei schoonheidsproducten. Een wereld waarin de financiële kloof tussen mannen en vrouwen alleen maar wordt versterkt, omdat de hoofdprijs wordt gevraagd voor deze (schoonheids)producten.

Verdienen aan genderongelijkheid

Het gemiddelde bruto-uurloon van vrouwen was in 2021 13 procent lager dan dat van mannen, waardoor vrouwen ook veel minder pensioen opbouwen. Een derde van de Nederlandse vrouwen is niet financieel onafhankelijk. Deze financiële kloof heeft ernstige gevolgen en raakt gemarginaliseerde groepen extra hard. Daar komt deze prijsdiscriminatie nog bovenop.

Het idee dat vrouwen moeten investeren in hun uiterlijk is wel lucratief. Bedrijven met producten waar de pink tax op zit, maken winst met het in stand houden van genderongelijkheid. Dit is onacceptabel.

Gelukkig kan hier iets aan gedaan worden. Prijsdiscriminatie is immers verboden. Als de politiek kiest om doortastend beleid tegen de pink tax te maken en handhaven, komen we dichterbij meer gendergelijkheid. In ons manifest tegen de pink tax roepen we de politiek daarom op actie te ondernemen.

Intussen kan iedereen zelf ook wat doen om een einde te maken aan de pink tax. Koop dat groene, blauwe of zwarte scheermesje in plaats van het roze. Het werkt even goed en het scheelt je een hoop geld.

Anouk Louwers, Djoeke Klaphake, Jozan de Roos, Pieke Assmann en Merel Groot, deelnemers aan het Traineeship Issue Killers