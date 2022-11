Opinie: ‘Schandalig, we zorgen beter voor onze huisdieren dan voor onze daklozen’

Beeld Vincent Spiering

‘We zorgen beter voor onze huisdieren dan voor onze daklozen’

In de grote steden van ons land zijn er veel daklozen die leven in mensonterende omstandigheden, die zelfs slechter zijn dan in Ter Apel, waar vluchtelingen een paar nachten noodgedwongen buiten moesten slapen.

Onze daklozen slapen bijna altijd buiten. Bij lage temperaturen is er wel een winteropvang. Alleen voor de nacht, maar dat blijft mensonterend.

Het lijkt wel alsof onze daklozen zijn afgeschreven, dat we het normaal zijn gaan vinden dat ze onder slechtere omstandigheden leven dan onze huisdieren. Huisdieren leven binnen, krijgen aandacht en uitgebalanceerde gezonde voeding en medische zorg. Onze daklozen slapen buiten, worden genegeerd of weggejaagd en eten uit vuilnisbakken. Bovendien krijgen ze ook nog eens regelmatig een bekeuring die ze nooit kunnen betalen.

Het is gewoon een schande dat we ons niet bekommeren om mensen die enorme pech hebben gehad in hun leven, leven met beperkingen en mogelijk (psychisch) ziek zijn. Ik pleit voor een nationaal opvangprogramma waarbij onze daklozen landelijk worden verspreid over gemeenten en daar zelfstandige woonruimte en zorg toegewezen krijgen. Boetes kwijtschelden en helpen met het oplossen van de schulden. Kortom, ook een spreidingswet voor onze daklozen. Zonder dwang lossen gemeenten dit probleem anders niet op.

Ton Jacobs, Amsterdam

‘Beperk de maximumsnelheid op het fietspad’

Het lijkt mij een uitstekend idee om de maximumsnelheid op de fietspaden te beperken. Vergelijkbaar met 30 of 50 kilometerzones voor auto’s zou je op drukke plekken 20 kilometer per uur en op rustige ruime fietspaden 25 kilometer per uur kunnen toestaan. Waar moeten dan die snelle fietsers en scooters heen, vraagt Rodrigo Coesel zich af in een ingezonden brief. Gewoon op het fietspad, maar dan met de juiste snelheid. Moet kunnen. Doen auto’s ook bij snelheidsbeperkingen. Hoe moeilijk kan het zijn?

Roelie Duyvendak, Amsterdam

‘De Noord/Zuidlijn naar Schiphol, loopt de politiek honderd jaar achter?’

Terwijl Chinese ingenieurs en de Amerikaanse big tech bezig zijn om de wereld anno 2050 te bedenken en te beheersen, zit de gemeentelijke politiek in Amsterdam vast aan een denkwijze anno 1950. Fysiek transport in de vorm van havens en wegen en nu dus de Noord/Zuidlijn naar Schiphol. Regeren is vooruitzien, maar alhier loopt de politiek honderd jaar achter.

Het voornaamste doel van B en W schijnt te zijn om zo veel mogelijk geld uit Den Haag los te peuteren. Missie geslaagd als de Nederlandse belastingbetaler voor de investeringen in Amsterdam betaalt. En kennelijk prettig om de luchtvervuilende reiziger tien minuten reistijd te besparen. Jammer voor de kneiterlinkse coalitie, maar de meeste Amsterdammers verwachten iets anders dan deze fossiele denkwijze.

Hans Baaij, Amsterdam