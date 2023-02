Opinie: ‘Schandalig dat de geluidsgrens rondom Schiphol is verhoogd’

Beeld Vincent Spiering

Geluidsnormen

In Het Parool van afgelopen zaterdag ging het over de toelaatbare grens van geluid. Het ministerie achtte de grens van 58 dB niet meer gangbaar en kiest voor een grens van 60 dB. Dat schetste mijn verbazing hooglijk.

Op donderdag 9 februari organiseerde de gemeente een informatieavond over de nieuwe bestemmingsplannen voor de Hoofddorppleinbuurt (blijkbaar een verplichting om eens in de tien jaar te doen). Daarin werd ons, bewoners, uitgelegd dat het geluid bij een groot aantal woningen (een hele lijst – een A4'tje vol – huisnummers) aan de Aalsmeerweg op dit moment werd gemeten op 63 dB. Deze woningen zouden bij de verruiming van de geluidsbelasting binnen de nieuwe normen gaan vallen.

Schandalig voor de bewoners aan deze drukke doorgaande verkeersweg. Waarom bijvoorbeeld nog twee jaar wachten om eerder vastgestelde maatregelen in te voeren? Zoals de twee jaar geleden in de gemeenteraad besloten norm van 30 km per uur in Amsterdam. Dan zijn we vier jaar verder!

Ellen Mulder, Amsterdam

Ruim die peuk op!

De staking van de gemeentereiniging laat niet alleen zien hoeveel afval we elke dag produceren, maar ook de enorme hoeveelheid sigarettenpeuken die dagelijks op straat wordt gegooid. De peuk op straat gooien is blijkbaar normaal, iemand anders ruimt het wel op!

Die gewoonte van de peuk maar ergens neergooien, zelfs zonder die uit te trappen, heeft enorme gevolgen voor de natuur en rioolinstallaties. Die peuk wordt ook in een bos, park of groenstrook op het strand uit gewoonte gewoon weggegooid. Met als gevolg brand of peuken die in de zee verdwijnen.

Wat mij betreft wordt elke roker verplicht om de peuk mee naar huis te nemen. Toch weggooien op straat? Dan een paar dagen als alternatieve straf vuil opruimen. Betuttelen, omdat het nodig is!

Tom Heijnen, Amsterdam

Gamechangers

Deze week is het een jaar geleden dat Poetin zijn misdadige oorlog in Oekraïne begon. Minister Hoekstra roept dat de oorlog nog niet eens halverwege is. Ik vraag me af hoe dit rijmt met de constante verwijzing naar gamechangers? Maanden geleden zou meer artillerie de gamechanger zijn. Vervolgens Himars, dan tanks, nu misschien F-16s.

Minister Hoekstra erkent dat Nederlanders zich zorgen maken over hun boodschappenmandje. Maar veel Nederlanders maken zich zorgen over een groter geheel: een almaar escalerende oorlog met veel dood en verderf, waarbij tienduizenden Russen en Oekraïners onnodig omkomen. Na één jaar ellende is de tijd rijp om deze gekte te stoppen met een begin aan een serieuze dialoog, waarbij een rechtvaardige vrede het doel moet zijn.

Marc ter Brugge, Amsterdam