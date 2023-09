Opinie: ‘Schaf de aanwezigheidsplicht op het mbo af, student krijgt buiten het lokaal geweldige kansen’

Aanwezigheidsplicht is niet goed voor de motivatie van mbo-studenten. Beeld Getty Images

Het nieuws: Amsterdamse studentenvakbond gaat mbo’ers vertegenwoordigen De Amsterdamse studentenvakbond (Asva) heeft vorige week maandag besloten ook mbo-studenten te gaan vertegenwoordigen. Zij kunnen lid worden en de Asva gaat zich actief inzetten voor mbo-onderwijs.

Het is van groot belang dat we serieus nadenken over het probleem van de aanwezigheidsplicht voor alle mbo-studenten en waarom die dringend afgeschaft moet worden. Dit is een kwestie die niet alleen de studenten treft, maar ook de mbo-instellingen en onze samenleving als geheel.

Er is het groeiende probleem van verveling in de klaslokalen. Een aanzienlijke groep mbo-studenten zit gedwongen in de les, terwijl ze zich eigenlijk dood vervelen. Dit leidt tot een verlies van motivatie voor hun opleiding. Zelf heb ik hier ook nog dagelijks last van: op papier vind ik mijn opleiding (sociaal werk) heel interessant, maar ik merk dat mijn motivatie voor de opleiding al na mijn eerste lesweek aanzienlijk is gezakt ten opzichte van voor de eerste lesdag.

Het is vanzelfsprekend dat een gebrek aan interesse en betrokkenheid niet bevorderlijk is voor het behalen van een diploma. Bovendien legt dit extra druk op mbo-instellingen, omdat ze meer inspanningen moeten leveren om deze studenten te ondersteunen bij het voltooien van hun opleiding, wat ten koste gaat van effectief lesgeven.

Twee tussenjaren

Daarbovenop heeft de aanwezigheidsplicht ernstige gevolgen voor de persoonlijke ontwikkeling van deze studenten. Ik heb de afgelopen twee jaar zoveel persoonlijke vooruitgang geboekt door het nemen van twee tussenjaren dat ik daardoor heel veel kansen heb die ik niet gehad had als ik in die tijd gestudeerd had. Als ik was blijven studeren aan het mbo, had ik minder tijd gehad om mezelf te ontplooien en mijn eigen interesses te ontdekken en na te jagen. Zonder deze onderbreking had ik al die ervaringen nooit gehad, zodat mijn maatschappelijke positie niet op het huidige punt was beland.

Dit is een voorbeeld, maar zo heeft iedere mbo-student een eigen ervaring die het verdient om gehoord te worden. Het mislopen van persoonlijke vooruitgang heeft niet alleen negatieve gevolgen voor individuele mbo-studenten, die dan minder kans hebben op invloedrijke posities in de samenleving, maar het versterkt ook het stigma dat nog steeds aan het mbo kleeft.

Stage en bestuurservaring

Om deze problemen aan te pakken, is het hoog tijd om mbo-studenten meer ruimte te geven voor persoonlijke ontwikkeling buiten de schoolmuren. Het is cruciaal dat ze de kans krijgen om te ontdekken wie ze zijn en wat ze willen worden. Dit betekent niet dat ze volledig vrijgelaten moeten worden, maar eerder dat er flexibeler moet worden omgegaan met aanwezigheidseisen.

Studenten moeten in staat worden gesteld om hun eigen leertraject vorm te geven, met ruimte voor zelfstudie, stages en persoonlijke groei. Ik heb zelf ervaren dat er veel meer mogelijk is als mbo-student dan binnen de schoolmuren het geval leek.

Ik heb bijvoorbeeld bestuurservaring opgedaan, mezelf ontwikkeld als spreker en schrijver die eigenlijk best veel weet zonder dat ik dat ooit had verwacht. Ik heb mijn ware passies ontdekt, zoals mentale gezondheid en het onderwijs. Als ik was blijven studeren, had ik deze kansen waarschijnlijk nooit of in elk geval nog niet gehad.

Meer verantwoordelijkheid

Door de aanwezigheidsplicht af te schaffen of op zijn minst te herzien, geven we mbo-studenten de mogelijkheid om meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen opleiding en toekomst. Dit zal niet alleen leiden tot gemotiveerdere studenten, maar ook tot betere resultaten en een positiever imago van het mbo-onderwijs.

Het is tijd om te erkennen dat de oude benadering van strikte aanwezigheidseisen niet langer voldoet aan de behoeften en ambities van mbo-studenten in de 21ste eeuw. Laten we samenwerken om een meer flexibel en effectief onderwijssysteem te creëren dat studenten de ruimte biedt om te groeien en te gedijen, zowel binnen als buiten het klaslokaal.