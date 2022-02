Opinie: ‘Samen sterk? De dakloze man lag daar, verkleumd, maar niemand deed iets’

Een dakloze man slaapt op een station. Beeld Getty Images

Deze week liep ik over de Ferdinand Bol, om net zoals de rest van Amsterdam te genieten van de stad, die weer (gedeeltelijk) haar poorten geopend heeft. Ik bracht een bezoek aan de Hema. Toen ik het warenhuis in wilde stappen, zag ik een dakloze verkleumd van de kou bewusteloos voor de ingang op zijn zij liggen.

Terwijl ik naar het tafereel keek, aarzelde ik of ik zou doorlopen en doen alsof het de normaalste zaak van de wereld was. De winkeliers leken het in ieder geval niet in de gaten te hebben. Alleen een vrouw zag mijn aarzeling en zei dat de man in kwestie niet in orde was. Al zittend viel hij telkens bewusteloos op de grond, vertelde zij. Een ambulance was volgens haar direct nodig.

De rest van de voorbijgangers wierp slechts een blik op de man, die inmiddels van de kou blauw was weggetrokken. Ik belde 112 en vertelde de telefoniste wat er speelde.

De man was ondertussen weer gedeeltelijk bijgekomen en had door dat men zich om hem bekommerde. Hij brabbelde dat hij overal pijn had en hulp moest hebben. Hij weet het aan de alcohol, maar aan zijn lichaam was te zien dat hij onderkoeld was.

Hoewel ik de toestand van de man duidelijk beschreef aan de telefoniste, kwam ze na enig overleg terug met de mededeling dat dit geen noodgeval was. Ik moest hem maar vertellen dat hij het Leger des Heils moest opzoeken. Deze man verloor al zijn bewustzijn doordat hij onderkoeld was; hoe had hij zich überhaupt kunnen verplaatsen? Waar is de logica van de noodhulp gebleven? Deze mensen zouden toch hulp moeten bieden aan iemand in nood?

Dit tafereel zegt ook iets over ons Amsterdammers. De afgelopen twee jaar kregen we te horen: “Samen staan we sterk.” Deze man bleek al twee uur niet meer bij kennis. Geen enkele voorbijganger vond het kennelijk nodig om een kijkje te nemen of hij nog in leven was. Is de angst voor aantasting van de persoonlijke hygiëne groter geworden? Houden wij liever onze oogkleppen op? Zijn we egoïstischer geworden?

Dus, winkelend Amsterdam, schroom niet een helpende hand uit te steken. Voor een ander kan dat van grote betekenis zijn.

Veerle van Doorn, Amsterdam