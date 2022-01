Opinie: ‘Rutte zou in de ogen van Aristoteles geen ethisch voortreffelijke leider zijn’

Aristoteles beschreef ruim tweeduizend jaar geleden welke houding een Griek moest hebben om voortreffelijk en dus gelukkig te zijn. Beeld Getty Images

Aristoteles stelt dat de houding van een ethisch voortreffelijke Griek een houding is die bestaat uit verschillende voortreffelijke karaktereigenschappen op het gebied van geld en aanzien, sociale omgang en op het gebied van bedaardheid en schaamte.

Wat het gebied van geld en aanzien betreft, dient er vrijgevig, loyaal en fier gehandeld te worden. Vrijgevigheid houdt het spenderen van geld aan het juiste in, royaliteit gaat verder en impliceert het op grote schaal doen van passende uitgaven voor zaken van algemeen belang. Een fier mens kenmerkt zich door zijn hoge ambities en grote verdiensten.

Op het gebied van sociale omgang moet gekeken worden naar vriendelijkheid, oprechtheid en geestigheid. Aristoteles spreekt van vriendelijkheid indien men handelt omdat het edel is zo te handelen, dus niet gedreven door liefde of haat. Van oprechtheid is sprake als men zich niet anders voordoet dan hij is en als men de waarheid betracht in zijn manier van leven en in zijn woorden. Geestig is de mens die in zijn grappen de juiste toon weet te treffen.

Burgerdoden vergeten

Over de bedaardheid en schaamte spreekt Aristoteles duidelijk. Een rechtschapen mens voelt zich nooit beschaamd, aangezien het gevoel van schaamte enkel verschijnt als men verkeerd handelt. Indien men zich niet slecht gedraagt, hoeft men zich ook niet te schamen. Verder stelt Aristoteles dat een ethisch voortreffelijke Griek bedaard zal reageren omtrent gevoelens van woede. Hij zal op de juiste manier boos zijn op de juiste personen.

Nu is het zaak om uit te werken of politiek leider Rutte als ethisch voortreffelijk gekenschetst kan worden. Omtrent geld en aanzien slaagt Rutte voor Aristoteles’ criterium, maar ­omtrent schaamte en oprechtheid ontstaan er problemen. Men kan ­allerminst van oprechtheid bij Rutte spreken, gezien het herhaaldelijk vergeten van importante informatie op cruciale momenten, zoals het ­v­ergeten van informatie omtrent burgerdoden in Hawija. Verder ontstaat er ook een probleem omtrent schaamte. De schaamte van Rutte over de toeslagenaffaire bijvoorbeeld is meer dan op zijn plaats. Indien Rutte zich niet slecht gedragen had en adequaat gehandeld had, was er helemaal geen gevoel van schaamte geweest.

De ethisch voortreffelijke Griek, ­immer het midden kiezend, had een beter afgesteld moreel kompas dan Rutte. Aristoteles beschreef ruim tweeduizend jaar geleden welke houding een Griek moest hebben om voortreffelijk en dus gelukkig te zijn. Wellicht heeft Rutte tijd om Aristoteles’ Ethica te lezen om zich te conformeren aan het beeld van een ethisch voortreffelijke Griek, opdat hij een gelukkig leven kan realiseren.

Sander Funari, Noordwijk