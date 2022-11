Opinie: ‘Russische leugens halen al jaren de westerse berichtgeving’

In de rechtszaak rond het neerhalen van de MH17 gaf de rechtbank verschillende redenen waaruit blijkt dat de ‘Volksrepubliek Donetsk’ volledig beheerst werd door Moskou. Beeld EPA

De onjuiste herhaling van Russische terminologie over de Donbasoorlog in de Nederlandse media gaat systematisch voort. Al sinds 2014.

Een voorbeeld: het ANP publiceerde op zaterdag 19 november een bericht dat ik twee dagen later ook aantrof in misschien wel het beste dagblad van Nederland, over ‘de Donbas, waar pro-Russische separatisten het de voorbije acht jaar voor het zeggen hadden’. Dit laatste is een overgenomen Russische leugen, die al sinds het vroege voorjaar van 2014 onderdeel uitmaakt van hun hybride oorlogsvoering. De separatisten hádden het er niet voor het zeggen.

Al vanaf de Russische bezetting van de Krim en een deel van de Donbas vecht ik vergeefs tegen de Russische propagandatermen die door westerse media werden overgenomen. Ook de Nederlandse media trapten en trappen erin. Die spraken steevast over ‘burgeroorlog’, over ‘separatistengebieden’ of over ‘pro-Russen’. Nog steeds. Waarheidsgetrouwe media hadden van ‘door Rusland bezette gebieden’ moeten spreken.

Donetsk

Het vonnis van de rechtbank over de aanslag op vlucht MH17 bewijst maar weer eens dat Moskou vanaf het begin van die pseudo-Volksrepubliek, op 12 mei 2014, daar overall control had. De rechtbank geeft een aantal redenen waarom het duidelijk moet zijn dat de ‘Volksrepubliek Donetsk’ van A tot Z beheerst werd door Moskou.

Het vonnis wijst erop dat de toenmalige leiders binnen de Volksrepubliek Donetsk de Russische nationaliteit hadden. Citaat: ‘Een aantal had bovendien een achtergrond binnen de Russische strijdkrachten, zoals de nu veroordeelde Girkin en Dubinskiy.’

In getapte gesprekken is geregeld gesproken over contact met hooggeplaatste personen in het Kremlin. Zo had Borodai, de premier van de ‘Volksrepubliek’ in de periode juni tot augustus 2014 vrijwel dagelijks contact met Soerkov, destijds een naaste adviseur van president Poetin.

Door Rusland geënsceneerde referendum

Tekenend hiervoor is bijvoorbeeld een getapt telefoongesprek van 16 mei 2014 waarin Borodai vertelt dat de regering van de ‘Volksrepubliek Donetsk’ bekendgemaakt gaat worden en dat Moskou hem ‘heeft verrast’, want hij wordt ‘tot premier benoemd.’

Daar komt bij dat de Russen wapens, bevoorrading en geld toevoerden. Ook deden hun soldaten mee aan veldslagen.

Dit geldt ook voor de ‘Volksrepubliek Loehansk’. De opstand die voorafging aan het geënsceneerde referendum waarmee de twee ‘republieken’ op 12 mei 2014 werden gesticht, werd eveneens door de Russen geleid. Door Russen als Girkin en Borodai, die beiden eerst tot de ‘groene mannetjes’ behoorden die de Krim hebben bezet.

De bezetting van de Krim en van een deel van de Donbas zijn meesterstukken van gemaskerde oorlogsvoering geweest. De Krim werd bezet door ‘groene mannetjes’ en de Donbas door ‘pro-Russische separatisten’.

In mei 2014 vroegen de twee ‘Volksrepublieken’ om internationale erkenning, die ‘kregen zij zelfs van Rusland niet’ schreef de internationale pers. Zélfs?

Juist niet! Want Rusland had deze twee schijngestalten in het leven geroepen om zijn strijdkrachten in te kunnen verstoppen. In het begin van dit jaar zei Poetin dat hij misschien op een ‘verzoek’ van het Russische volk wilde ingaan om de Volksrepublieken toch maar te erkennen. Wat een poppenkast! Het kwam erop neer dat de dictator iets ging erkennen wat hij zelf geschapen had. Poetin erkende zichzelf.

Rectificatie

Hadden de westerse media de misleidende termen niet overgenomen, dan was er vanuit het Westen harder opgetreden tegen de Russische bezetters. Dan had het referendum van 2016 over Oekraïne in Nederland in een ander licht gestaan. Dan had de invasie van dit jaar mogelijk nooit plaatsgevonden, vanwege een hardere houding van het Westen in de voorafgaande jaren. Dan had men bij de onderhandeling in Minsk in 2015 geen genoegen genomen met Poetins verklaring dat hij buiten dit ‘interne Oekraïense conflict’ stond.

Ik raad de Nederlandse media aan al deze Russische termen in de berichtgeving vanaf de Russische bezetting van de Donbas te rectificeren. Met een gedegen artikel, dat inzicht geeft in de giftige invloed van de Russische geschiedenisvervalsing in onze journalistiek en politiek.