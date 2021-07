Opinie: ‘Rondslingerend vuilnis in Amsterdam levert rattenkermis op’

Beeld Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

De Fokke Simonszstraat, een charmant straatje op de rand van het Centrum en De Pijp. Het is vernoemd naar Arend Fokke Simonsz, een 18de-eeuwse schrijver van onder andere het boek De Amsterdamsche Kermis (1801). Hij schreef over vertier en uitspattingen in de stad, die hij gemakshalve ‘kermis’ noemde. Nu voltrekt zich in de straat die zo eervol naar hem vernoemd is, een kermis van het laagste allooi.

Halfwekelijks kunnen bewoners ’s avonds hun afval aan de stoeprand zetten wat dan, idealiter, de volgende ochtend wordt opgehaald. Meestal gebeurt dit echter pas ’s middags, wat ruimte biedt aan een reeks van kermisbezoekers.

Een enkeling verschijnt op de fiets en scheurt de zakken volledig open. Alleen zo is direct zichtbaar of er zich waardevol materiaal tussen het vuil bevindt. Zodra de straat vol ligt met luiers, verpakkingen en etensresten komt het gevleugeld publiek de voor hen waardevolle schatten wegkapen. Als de meeuwen en duiven zijn gevlogen, komen de knagers.

De ‘zakkenscheurders’ zijn asociaal, maar daarvan zijn de motieven onbekend. De vogels worden doorgaans redelijk gedoogd, maar muizen en met name ratten, zijn een ander verhaal.

Dat Amsterdam een rattenprobleem heeft, is niets nieuws. In de documentaire De Wilde Stad wordt dit zeer goed in beeld gebracht. Al kan de oplettende wandelaar zelf ook meer ratten spotten, dan een Pokémon GO-speler pokemons kan vangen.

Vooral in parken en speeltuinen zijn spelende kinderen met enkele meters verderop ratten aan de waterkant, een cru gezicht. Gemeentes erkennen het probleem, maar kunnen vervolgens weinig doen. Zo zouden de ratten die ‘dom genoeg’ zijn om van het geoorloofde gif te eten, er inmiddels resistent voor zijn. Ook wordt de verantwoordelijkheid teruggelegd bij de burger. Zo lang men afval laat rondslingeren, is rattenbestrijding als dweilen met de kraan open.

Als dat waar is, dan rijst toch de vanzelfsprekende vraag; waarom wordt van de Amsterdammer verlangd om het afval langs de straat te zetten, om 14 uur lang geplunderd te kunnen worden? In de tijd van Fokke Simonsz mochten ratten de kermisvreugde wellicht niet drukken, maar nu in 2021 technologische innovatie hoogtij viert en wat hygiëne betreft enigszins hogere maatstaven worden gehanteerd, gaat die vlieger niet meer op.

Emma Laarman, Amsterdam