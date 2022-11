Opinie: ‘Risico’s van digitalisering zijn te hoog om ze aan de kunstmarkt over te laten’

Kunstenaar Damien Hirst verbrandde in oktober maar liefst 5149 fysieke kunstwerken uit zijn atelier. Beeld Getty Images

Kunstenaar Damien Hirst hield op 11 oktober de gemoederen in de kunstwereld flink bezig. Zijn project The Currency bereikte een bizarre climax, die bestond uit de verbranding van maar liefst 5149 kunstwerken uit zijn atelier. Deze werken maakten deel uit van een collectie van 10.000 dotpaintings die sinds 2016 voor 2000 dollar per stuk werden verkocht.

De koper had daarna de keuze: het originele werk behouden als tastbaar kunstwerk of deze omzetten naar een non-fungible token (NFT). Dit is een unieke code die de ‘echtheid’ van de digitale versie van het kunstwerk vastlegt. Koos de koper voor een NFT, dan betekende dat de destructie van het fysieke werk. In een interview legde Hirst uit waarom hij het nodig vond zijn kunstwerken te verbranden: “To create truly digital artworks is to destroy the physical outlet. The two can’t exist at the same time.”

In dit geval is het de kunstenaar zelf die koos voor de destructie van zijn fysieke kunstwerken, maar er zijn helaas ook legio voorbeelden waarbij originele kunstwerken werden vernietigd door kunsthandelaren, enkel om de NFT meer geld op te laten leveren. Denk aan de recent verbrande tekening van Frida Kahlo of het collectief Burnt Banksy dat in 2021 een prent van de graffitikunstenaar verbrandde.

Het ‘aura’ van het origineel

Wij vragen ons af waarom het originele kunstwerk kapot moet om de digitale NFT waarde te geven. Zoals cultuurcriticus Walter Benjamin (1936) beargumenteerde is de waarde – het ‘aura’ – van het origineel te herleiden via het materiaal van het object omdat dit uniek is in de tijd en ruimte, zowel in het heden als het verleden.

Hirst suggereert met zijn Currency Project dat het aura van het kunstwerk door de digitalisering volledig overgaat in de digitale kopie en dat beide werken niet naast elkaar kunnen bestaan. Een NFT is weliswaar een uniek stuk code met een eigen waarde, maar deze is geenszins vergelijkbaar met het originele kunstwerk. Sterker nog, wanneer het originele werk wordt vernietigd, gaat de materiële waarde van het kunstwerk – en als we Benjamin volgen dus het aura – verloren.

Voor de verkopers lijkt de drijfveer voor het aanbieden van NFT’s in vrijwel alle gevallen hetzelfde: ze willen geld verdienen. De kopers worden door andere motieven gedreven. Op een onlineforum waar werd gediscussieerd over de keuze voor de Hirst-NFT of het origineel stelde een gebruiker: “You lose your seat on the wild ride if you give up your NFT, and you could get massive fomo.”

We kunnen hier om lachen, maar het is natuurlijk in- en intriest dat we op het punt zijn aanbeland dat kunstwerken worden verbrand vanwege de fomo (fear of missing out) van een handjevol kopers. Hoe je het wendt of keert, op deze manier wordt kunst platgeslagen tot een peperdure energieslurpende binaire code met als hoogste doel je vrienden te imponeren, ten koste van ons klimaat.

Geplaagd door geldgebrek

We willen hier niet betogen dat we ons als we ons als kunstminnend publiek moeten afkeren van NFT’s. De NFT biedt ontegenzeggelijk mogelijkheden voor de erfgoedsector die structureel wordt geplaagd door geldgebrek. Het is echter wel zaak om na te denken over hoe deze vorm van digitalisering van erfgoed wordt ingezet en of de consequenties die dit heeft voor het klimaat te rechtvaardigen zijn.

Enkele grote buitenlandse musea zijn al op deze trend gesprongen. Museum de Hermitage in Sint-Petersburg, het British Museum in Londen en Museum Belvedere in Wenen bieden hun kunst aan als NFT. De opbrengsten hiervan zijn niet mals: in Wenen werd in totaal ruim 4,5 miljoen euro voor digitale stukjes van De Kus van Gustav Klimt neergelegd. Het is opmerkelijk dat de verkoop in vrijwel alle gevallen verzorgd wordt door commerciële partijen die een flink graantje van de buit meepikken. In samenwerking met zo’n commerciële partij verkocht het Uffizi in Florence het bekende Tondo Doni van Michelangelo voor een bedrag van 240.000 euro. Het museum hield daar zelf een luttele 70.000 euro aan over.

Na de verkoop van dit werk en nog enkele andere topstukken, greep de Italiaanse overheid in en blokkeerde de verkoop van NFT’s van hun nationaal erfgoed. Zij stelde terechte vragen over de gevolgen van deze verkoop. Welke rechten heeft de koper van de digitale kopie van het werk? Beschikt de eigenaar van de NFT over het copyright van het digitale werk? Wat koopt deze überhaupt, is dat een tweedimensionale afbeelding of een 3D-model dat kan worden gereproduceerd en tentoongesteld?

Schijn van privé-eigendom

Voordat ook de Nederlandse musea beginnen met het te gelde maken van hun collecties moet er goed over deze vragen worden nagedacht. Het is tijd dat de (internationale) museumsector het voortouw neemt in het beantwoorden van deze vragen over deze vorm van digitalisering van kunstwerken.

Musea moeten wat ons betreft ver wegblijven van de schijn van privé-eigendom van nationale kunstschatten voor de hoogste bieder. De pocherige sfeer die om de NFT’s in de kunstmarkt heen hangt past de museumsector niet. Daarnaast moet nagedacht worden over de gevolgen van NTF’s voor ons klimaat. Kortom, de risico’s van digitalisering zijn te hoog om ze aan commerciële partijen en de kunstmarkt over te laten. Er liggen gouden kansen voor musea, maar enkel wanneer ze dit probleem out of the box benaderen.

Een voorbeeld van een geslaagde benadering is het project van de Van Gogh Sites Foundation. Zij verkopen NFT’s, maar niet van schilderijen van Vincent van Gogh. Zij maken 3D-geprinte versies van boombladeren die in de buurt staan van monumenten die een rol hebben gespeeld in het leven en het werk van Vincent. Deze 3D-prints worden vergezeld door een NFT. De kopers dragen bij aan het behoud van het Van Gogh-erfgoed in Brabant op een manier die niets afdoet aan de waarde van het originele kunstwerk, en toch de koper en het erfgoed op innovatieve wijze verbindt.