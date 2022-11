Opinie: ‘Rietveld Academie, verwijder de antisemitische solidariteitsverklaring van de website’

Het Sandberg Instituut en de Gerrit Rietveld Academie verklaarden zich solidair met Palestijnse studenten en het Palestijnse volk. Beeld AFP

Op de websites van de Gerrit Rietveld Academie en het Sandberg Instituut staat een verklaring met de tekst:

‘We willen ons uitspreken tegen geweld en onderdrukking en alle acties die de mensenrechten schenden veroordelen. We zijn solidair met onze Palestijnse studenten en het Palestijnse volk in hun strijd voor vrijheid, zelfbeschikking, gelijkheid en gerechtigheid tegen gedwongen onteigening, kolonialisme van settlers en apartheid.’

Dit gebeurt onder onze ogen in Amsterdam in een deel van de culturele sector, die we hoog achten en die door de overheid wordt gesteund.

Het Sandberg Instituut en de Gerrit Rietveld Academie onderschrijven hiermee een statement uit 2021 van de afdeling genderstudies van de Universiteit Utrecht. Het bericht is ondertekend door studenten van Disarming Design.

Over andere actuele en schrijnende wereldproblematiek als ongelijkheid, onderdrukking en discriminatie is op de website niets te vinden. Niets over Black Lives Matter, Free Ukraine, Koerden, mensenrechtenschendingen in China, niets over de bevrijding van onderdrukking van vrouwen in Iran, mensenhandel en armoedebestrijding in andere werelddelen.

De Nederlandse waarde van tolerantie lijkt hiermee bij Sandberg en Rietveld verdwenen, en toont het gebrek aan historische, actuele en genuanceerde kennis. Het brengt een onveilige situatie met zich mee voor zowel studenten als docenten, en is ontoelaatbaar. Het is een kunstinstituut en geen politieke organisatie.

Hebben bestuur en directie nooit overwogen hoe dit een blijk kan zijn van een onveilige intolerantie? Blijkt uit het uitblijven van reacties de heersende angst voor cancelcultuur? Deze antisemitische verklaring schendt alle principes van good governance.

De verklaring moet per direct worden verwijderd en er moet een excuusverklaring op de website worden geplaatst.

Yvonne Twisk, Amstelveen