Opinie: ‘Richt straten in op maximaal 30 km per uur, want schijnveiligheid is geen veiligheid’

Als het aan het college ligt, moet er binnen anderhalf jaar op tachtig procent van de Amsterdamse wegen een limiet van 30 km/u gelden. Beeld Ramon van FLymen/ANP

Het Amsterdamse college wil binnenkort beginnen met het terugbrengen van de maximumsnelheid naar 30 km/u in de hele stad. In plaats van kiezen voor maatwerk en onderzoeken op welke specifieke locaties deze maatregel écht nodig is, blijft het college krampachtig vasthouden aan oude prestigeprojecten die niet meer uitvoerbaar zijn vanwege de nieuwe financiële realiteit.

Het verlagen van de snelheid naar 30 km/u is besloten om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dat is natuurlijk een goed streven. Maar het college wil dit bereiken met minimale aanpassingen, zoals het plaatsen van verkeersborden. Mogen we verwachten dat het plaatsen van een aantal borden wonderen zal verrichten? Absoluut niet.

Een paar jaar geleden maakte ik bijna iedere week een ongeluk mee op het kruispunt precies voor het voormalige kantoor van mijn bedrijf in Nieuw-West. Al in 2018 heb ik de betreffende locatie in de raadscommissie opgegeven als zeer onveilige plek (‘blackspot’) bij toenmalig wethouder Dijksma.

Na controle door ambtenaren bleek dat de betreffende locatie, waar een 50 km-limiet geldt, reeds bekend was bij gemeente. Tijdens een controle twee jaar eerder werden daar snelheden van boven de 100 km/u gemeten.

Onoverzichtelijkheid

De gemeente ging na mijn melding hard aan de slag. Er zou een herinrichting volgen in combinatie met een snelheidsbeperking naar 30 km/u. Tot die tijd zouden er tijdelijke maatregelen genomen worden: een bord met ‘50' erop en wat belijning op de grond. Hoewel het echte probleem op de betreffende locatie eigenlijk de onoverzichtelijkheid van het kruispunt was, kwam het college ook toen met een ineffectieve, kostbare, schijnoplossing: tijdelijke minimale aanpassingen.

Inmiddels zijn we bijna vijf jaar verder en nog altijd gebeuren er ongelukken. Wat in elk geval overduidelijk is, is dat het plaatsen van een bord slechts een schijnmaatregel was. Intussen kost het nog steeds veel geld, maar lost het helemaal niets op.

Terug naar de ambitie van het college. Binnen anderhalf jaar moet er op tachtig procent van de Amsterdamse wegen een limiet van 30 km/u gelden. Het staat vast dat de gemeente geen financiële middelen heeft om tachtig procent van de Amsterdamse wegen zodanig te herinrichten dat die 30 km/u ook vanzelf gevolgd zal worden. Omdat een enorme investering in handhaving met de beschikbare middelen onhaalbaar is, wordt de maatregel in de beoogde vorm moeilijk afdwingbaar. Daarmee is het inefficiënt en een onnodige geldverspilling.

Ik roep het college dan ook op om het geld te investeren in een beperkt deel van de stad waar snelheidsverlaging écht nodig is en je de straten écht herinricht om 30 km/u af te kunnen dwingen, in plaats van – met tijdelijke minimale maatregelen als een kansloos bordje met ‘30’ erop – schijnveiligheid te creëren.