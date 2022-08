Opinie: ‘Regels zijn regels, maar de kracht van het njet treft vooral zwakkeren’

Toen Annemiek van der Ploeg jaren geleden een tijd in Rusland woonde, verbaasde zij zich over de rigiditeit waarmee regels werden toegepast. Nu ziet ze tot haar spijt ook steeds vaker starheid in Nederland.

Tijdens een verblijf in Rusland liep ik jaren geleden als typisch Nederlandse student tegen een fenomeen aan dat ik lang als echt Russisch beschouwde: de kracht van het nee.

Wanneer ik een brief wilden versturen, diende ik eerst een envelop te kopen bij een loket van het postkantoor. Meestal stond daar een rij van een half uur en zodra ik aan de beurt was, ging het luikje van het loket dicht. ‘Technische pauze’ stond er op een bordje. Ook na verontwaardigd gesputter werden we niet meer geholpen. “Nee meisje, nee,” spuugde de dame achter het loket me onverbiddelijk toe. Ze had natuurlijk gelijk: van coulance kon geen sprake zijn.

Toen ik de enveloppen uiteindelijk in handen had, vroeg ik de loketmedewerker meteen of er ook postzegels te krijgen waren. Njet, was het antwoord. De postzegels moesten bij het loket verderop worden gekocht en ook daar stond een rij van een half uur.

Het communistische tijdperk, zo maakte ik mezelf wijs, had de gemiddelde werknemer murw gemaakt. De autonomie van het individu was beperkt en mensen haalden wellicht een deel van hun waardigheid uit het weigeren van diensten aan mensen die iets van hen nodig hadden. Liever meteen op alles nee zeggen, dan het risico lopen een foute beslissing te nemen die later consequenties zou kunnen hebben.

Deze aanpak viel overigens alleen te bespeuren aan de onderkant van de samenleving, binnen regeringskringen leken de regels opvallend flexibel. Met een zucht van verlichting constateerde ik bij thuiskomst dat er van deze doorgeschoten rigiditeit in Nederland weinig te merken was.

Te laat is te laat

Deze zomer, vele jaren later, wilde ik me aanmelden voor de relatief kleine bacheloropleiding Scandinaviëstudies aan de Universiteit van Amsterdam. Het was midden juni en ik wilde graag Zweeds leren, maar al snel kwam ik erachter dat toekomstige studenten zich vóór 1 mei aan dienen aan te melden.

De rigiditeit waarmee aan deze administratieve regel wordt vastgehouden, was opvallend. Mijn verzoek tot coulance omdat ik niet op de hoogte was geweest van de deadline werd genegeerd met als reden dat ik me te laat had aangemeld.

Dat was waar en hoewel de coördinatoren van het onderwijsprogramma hun best deden om mij alsnog toe te laten tot de opleiding, oordeelde de onderwijsadministratie anders. Te laat is te laat. Zo kan men er in elk geval zeker van zijn dat niemand straks bij de UvA zal aankloppen voor een antwoord op de vraag waarom deze student werd toegelaten.

Het zette mij aan het denken over de rigiditeit waarmee verschillende instanties de regels toepassen. De deadline wordt gehandhaafd, zonder verder te kijken naar de individuele omstandigheden van de student. Deze situatie is natuurlijk triviaal in vergelijking met andere voorbeelden van overdreven regeldrift. De gedupeerden van de toeslagen­affaire moesten ­hemel en aarde bewegen om aan te tonen dat – zelfs als de regels juist waren toegepast – ze toch echt hun doel voorbij streefden.

Economische winnaars

Het is opmerkelijk dat mensen die afgelopen jaar te veel vermogensbelasting over hun spaargeld hebben afgedragen, dit zonder verdere vragen direct op hun rekening teruggestort hebben gekregen. Dezelfde mate van medewerking zien we bij de omgang met multinationals en beroemdheden die via Neder­land de belasting op winsten fors weten te drukken. De regels en de rigiditeit waarmee ze worden uitgelegd, lijken de economische winnaars van de samenleving nauwelijks te deren.

De kracht van het nee lijkt voornamelijk mensen te treffen die niet over de middelen of connecties beschikken om hiertegen te ageren of die wellicht zelfs als ‘minder’ worden beschouwd in de maatschappij. De student moet vermanend worden toegesproken over zijn gedraal en de bijstandsouder moet bewijzen dat haar onrecht is aangedaan, terwijl de vermogende particulier zonder verdere vragen schadeloos wordt gesteld.

Wellicht ligt er een verschil in perceptie aan ten grondslag. De bijstandsouder en de student worden door overheidsinstellingen gezien als fundamenteel onbetrouwbaar of laks, terwijl vermogenden en grote bedrijven als eerlijk en capabel te boek staan. En goed voor de economie natuurlijk!