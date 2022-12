Opinie: ‘Referendum over windmolens in Noord-Holland moet doorgaan’

Protest tegen windmolens in Amsterdam. Beeld REMKO DE WAAL/ANP

Net als in Amsterdam woedt er in Noord-Holland een pittige discussie over windmolens. Maar in Noord-Holland is die vermengd geraakt met de discussie over het referendum over windmolens. De uitkomst daarvan maakt het voor de gemeente Amsterdam al dan niet mogelijk windturbines op korte afstand van huizen te plaatsen.

Al tien jaar gold in de provincie Noord-Holland de regel dat windmolens niet op minder dan 600 meter afstand van een woning geplaatst mochten worden. De VVD was hier de grote motor achter, en ging opnieuw met deze leus de verkiezingen van Provinciale Staten 2019 in.

Na de verkiezingen sloot de VVD een coalitie met GroenLinks, PvdA en D66. Het afschaffen van de 600 meternorm werd onderdeel van het coalitieakkoord. In februari 2022 lag hierover een besluit voor, maar dat werd op het laatste moment door de coalitie over de gemeenteraadsverkiezingen heen getild, tot verbazing van de oppositie. In mei 2022 werd het besluit tot afschaffing alsnog definitief genomen. Tenminste, definitief?

Spoedeisend belang

Hier komt het referendum in beeld. De provincie heeft een referendumverordening op grond waarvan burgers bij voldoende handtekeningen een referendum kunnen vragen. Alleen bij een dringend of spoedeisend provinciaal belang kunnen Provinciale Staten een dergelijk verzoek weigeren.

In februari 2022 lag naast het besluit over de windmolens (en in bredere zin, de omgevingsverordening) ook een referendumverzoek voor. Het verhuisde mee naar mei. Toen besloot de coalitie, met de voltallige oppositie tegen, dat het referendum niet gehouden kon worden wegens het spoedeisende belang van het klimaat en de energietransitie.

De initiatiefnemers van het referendum wendden zich daarop tot de bezwarencommissie van de provincie Noord-Holland en die stelde hen in het gelijk. Dus moet Provinciale Staten op 19 december een nieuw besluit nemen over het houden van een referendum over windmolens. Duidelijk lijkt inmiddels dat de coalitiepartijen onder geen voorwaarde zo’n referendum willen en wederom tegen gaan stemmen.

Coalitie zegt nee

Mijn nieuwe politieke partij Namens Noord-Hollanders heeft aangekaart dat je als overheid zo’n referendum ook kunt winnen. Hoeveel zelfvertrouwen is er nu eigenlijk bij de coalitie? Denk aan het mooie draagvlak voor je beleid bij een overwinning. Waarom heeft de coalitie hier geen oren naar?

Vermoedelijk is dat omdat ze geen meerderheid onder burgers verwachten voor het afschaffen van de afstandsnorm van windmolens. Het overgrote deel van de VVD-stemmer is daar immers tegen, ook al stemt de VVD Noord-Holland nu voor. PvdA, D66 en met name GroenLinks kunnen hun ambitie tot het plaatsen van windmolens in bijvoorbeeld het IJmeer, de IJplas of de Gaasperplas zien stranden als burgers zich daar in een referendum rechtstreeks over mogen uitspreken. Dus zegt de coalitie wederom nee, en daarmee doen ze twee dingen tegelijk.

Ten eerste vertellen ze burgers met zorgen over geluidshinder en slagschaduw van windmolens dat klimaatverandering en de energietransitie belangrijker zijn dan hun huidige zorgen. Dit treft individuele burgers, ook in Amsterdam.

Vertrouwen in democratie

Ten tweede, en die consequentie is individu-overstijgend, ondermijnen ze het vertrouwen in de democratie. Een volgens de regels ingediend referendumverzoek wordt zelfs na de succesvolle gang naar de bezwarencommissie afgewimpeld wegens zogenaamd spoedeisend belang.

Let wel: een referendum moet gaan over een besluit van Provinciale Staten, dus een referendumverzoek gaat altijd over iets waar de meerderheid net voor was. En het komt altijd slecht uit om een genomen besluit uit te stellen vanwege een referendum. Als de coalitie windmolens – die zoveel burgers beroeren – niet geschikt achten voor een referendum, welk onderwerp dan wel?

Laten we de burger niet onderschatten. Die kent in meerderheid echt wel het belang van de energietransitie en is in staat in een referendum een bewuste afweging te maken. Ipsosonderzoek toonde september dat het vertrouwen in de politiek nog nooit zo laag is geweest. Daarom deze oproep: geef ruimte aan het referendum voor windmolens in Noord-Holland, en oogst betrokkenheid bij de energietransitie en de democratie.

Grethe van Geffen is lid van Provinciale Staten Noord-Holland en fractievoorzitter van Namens Noord-Hollanders. Ze woont in Amsterdam.