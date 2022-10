Opinie: ‘Rechtszaken zijn voor een beter milieu echt veel effectiever dan soep gooien op een Van Gogh’

Lezersbrieven. Beeld voor bij het aritkel.Let op: dit is niet het teaserbeeld. Beeld Vincent Spiering

Harriët Bergman en Jelle de Graaf betogen in Het Parool van 18 oktober dat de actie van Just Stop Oil waarbij tomatensoep tegen een schilderij van Van Gogh werd gegooid, geslaagd is. Hun belangrijkste argument is dat deze actie werkt omdat die voor ophef zorgt. Precies hetzelfde argument gebruiken protesterende boeren om brandende strobalen op snelwegen te gooien en met trekkers provinciehuizen te belegeren.

Bergman en De Graaf zien over het hoofd dat hun ophefargument voor elke politieke beweging geldt, dus ook voor de tegenstanders van een strenger milieubeleid. Just Stop Oil heeft in elk geval mijn sympathie volledig verspeeld met haar actie.

Mijn sympathie gaat uit naar Urgenda, Milieudefensie en Mobili­sation for the Environment die met hun rechtszaken voor een beter milieu echt veel effectiever zijn dan kunstbeschadigende soepgooiers en snelwegblokkerende boeren.

Klaas Rozemond, Amsterdam

‘Soepgooiactie richtte wel degelijk schade aan’

In tegenstelling tot wat in het pleidooi van Harriët Bergman en Jelle de Graaf wordt beweerd, heeft Just Stop Oil met haar actie tegen van Goghs Zonnebloemen in een Londens museum wel degelijk schade aangericht. Na elke aanslag op een kunstwerk wordt de afstand tussen publiek en kunst immers vergroot, zie bijvoorbeeld hoe nu de Nachtwacht wordt gepresenteerd.

Na deze actie zullen musea overal ter wereld aan het denken zijn geslagen over hoe ze een dergelijke actie kunnen voorkomen. Het publiek wordt weer iets meer als bedreiging gezien. Meer schilderijen zullen achter glas en andere beveiliging verdwijnen en tot plaatje worden gereduceerd.

Ik sta volledig achter de doelstellingen van Just Stop Oil en heb meegedaan aan hun demonstraties, maar ik ben ook kunstliefhebber en weet hoe kunst een verrijking van iemands leven kan zijn. Ik begrijp niet waarom dat verminderd moet worden om de doelen van Just Stop Oil te bereiken.

Rob van Veggel, Amsterdam

‘Als samenleving kunnen we niet accepteren dat wie dan ook bedreigd wordt’

Met verbazing heb ik de in de op zich hoogstaande brievenrubriek van Het Parool van dinsdag geplaatste bijdrage van een lezer uit Leeuwarden gelezen. De bedreigingen aan het adres van onze kroonprinses worden daarin niet afgekeurd, maar het wordt juist toegejuicht dat ‘deze familie eindelijk eens een hindernis ontmoet’.

Hopelijk zullen ‘echte Amsterdammers’ beseffen dat door de bedreigingen het clichébeeld van Amsterdam als broeinest van criminaliteit en geweld weer eens wordt bevestigd. De omgangsvormen in deze metropool worden negatief beïnvloed door dreigen met geweld, er blijft op vele fronten altijd negativiteit van hangen.

Als samenleving kunnen we niet accepteren dat wie dan ook wordt bedreigd. De bedreiging betreft niet slechts één persoon (de bedreigde), maar de samenleving als geheel en reikt veel verder dan de gemeentegrens. Acceptatie zou uitholling van de Nederlandse samenleving betekenen.

Imre Racz, Enschede