Opinie: ‘Rechtbank had het gedoe in de zaak van de moord op Peter R. de Vries kunnen voorkomen’

Wat moet er gebeuren met het proces tegen de verdachten van de moord op Peter R. de Vries, nu één rechter is weggevallen en de zaak nog niet voldongen is (Het Parool, 25 augustus)? Er moest een nieuwe rechter worden ingezet: het panel bestaat nu eenmaal volgens de wet uit drie rechters.

Rechters moeten hele zaak meemaken

Maar daarmee ontstond een nieuw probleem. Het recht gaat namelijk uit van het onmiddellijkheidsbeginsel: de rechter die zijn handtekening onder de uitspraak zet en in de raadkamer heeft meegepraat, moet het hele proces hebben meegemaakt. Zij of hij moet alle verhoren op de zitting hebben meegekregen uit de eerste hand, de vertogen van het Openbaar Ministerie en van de verdediging hebben aangehoord, vragen hebben kunnen stellen, het doen en laten van de verdachten en hun uitingen hebben ervaren. Dat alles moet meegewogen worden bij de beoordeling in raadkamer.

Het onmiddellijkheidsbeginsel is dus heel belangrijk, en maakt deel uit van het recht op een eerlijk proces. Een nieuwe rechter inzetten gaat dus niet zonder meer: die staat niet op gelijke voet met zijn collega’s die wel alles hebben meegemaakt, omdat er een grote informatieachterstand bestaat.

Reservist wordt ingeschoven

Er is intussen een wettelijke regeling die ingezet kan worden bij het wegvallen van een rechter: het aanwijzen van een reservist. Dat is een rechter die wel van begin af aan een zaak bijwoont, en die ingeschoven kan worden als iemand om welke reden dan ook – pensioen, dood, verhuizing, bevordering – niet meer zijn handtekening kan zetten. Er zitten dan dus vier rechters achter de tafel, van wie één zijn mond houdt. De wet geeft die mogelijkheid als de veiligheid van het rechterlijke panel in het geding is, of als de zaak langer dan één dag zal duren.

Beide voorwaarden zijn, lijkt mij, in de zaak van de moord op Peter R. de Vries van toepassing. De vraag is dus waarom zo ’n reservist niet is ingezet in zo’n belangrijke, veel meer dan een dag durende, de publieke aandacht trekkende zaak. Zijn het OM of een van de verdachten het niet eens met de inzet van een nieuwe, onbeschreven rechter, dan moet de hele zaak over, en dat had voorkomen kunnen worden door al meteen een reserverechter aan te wijzen. Is men weer penny wise, pound foolish? Of is er meer aan de hand?

Oorzaak dure penarie

Het piept en het kraakt in de rechterlijke macht. Te weinig mensen, te veel nieuwe en ingewikkelde zaken. Het gelijkheidsbeginsel staat daarmee op de tocht, en de rechtsstaat schudt op zijn grondvesten. Het zou kunnen dat dit een oorzaak is voor de dure penarie die is ontstaan. En anders is het gewoon onhandig geweest van het gerechtsbestuur om geen reservist aan te wijzen.

Ulli d’Oliveira is oud-hoogleraar migratierecht aan de UvA en verbonden aan Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers.