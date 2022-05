Opinie: ‘Realtime archivering sms’jes niet ondeugdelijk? De slager keurt zijn eigen vlees’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Realtime archivering sms’jes niet ondeugdelijk? De slager keurt zijn eigen vlees’

Volgens de landsadvocaat is de ‘realtime archivering’ van de sms-berichten op de telefoon van Rutte niet ondeugdelijk verlopen. Maar is dit niet net zoiets als ‘de slager keurt zijn eigen vlees’? En de reden was volgens Rutte een telefoon met te weinig opslagruimte: dat is toch wel een heel slap excuus. ‘Foutje, bedankt!’

Ilona Dekker, Nieuwegein

‘Zet studenten in Tesla’s voor te veel zonnestroom’

Zonnepanelen wekken te veel stroom op, het kan de wijk niet uit, lazen we dinsdag. Verloren inkomsten voor de eigenaren. Het is dus zaak om elektrische auto’s daar te krijgen om op te laden. Misschien studenten Tesla’s naar dergelijke wijken laten rijden die dan een paar uur een rustige en koele studiecabine hebben? Wie brengt wie met elkaar in contact?

Reinder Rustema, Amsterdam

‘Rokers sterven jonger dan niet-rokers’

In Het Parool van 16 mei staat een artikel onder de kop ‘Roker moet meer zorgpremie betalen dan niet-roker’. Bij een enquête van Zorginstituut Nederland waren 4 op de 10 respondenten het hiermee eens (ik zou zeggen 2 op de 5, maar dit terzijde). Ik ben benieuwd hoe de vraagstelling heeft geluid. Die had ook kunnen zijn: ‘Rokers sterven jonger dan niet-rokers. Hun ziekbed duurt korter dan gemiddeld. Moet de zorgpremie voor rokers daarom omlaag?’

Maarten Legêne, Amsterdam

‘Het tarief voor groene stroom kan minder sterk verhoogd’

Toen ik een aantal jaren geleden koos voor groene stroom werd ik voor gek verklaard, want het kostte meer dan de elektriciteit die door gasgestookte elektriciteitscentrales werd opgewekt. Nu gas uit Groningen en Rusland niet meer vanzelfsprekend wordt geleverd, stijgt de gasprijs en de prijs voor elektriciteit. Maar waarom stijgt de prijs van groene stroom? Zon en wind zijn toch niet duurder geworden?

Beste elektriciteitsproducenten, zetten jullie nu eens de knop om: het tarief voor groene stroom kan minder sterk, of hoeft in het geheel niet te worden verhoogd. Dan stapt de consument massaal over naar groene stroom en zijn we minder afhankelijk van de welwillendheid van onze Groninger medeburgers en de wispelturigheid van Poetin.

Bas Schuurmans, Zeist