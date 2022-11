Opinie: ‘Radicale keuzes op komst: een vierdaagse schoolweek komt dichterbij’

Een structurele vierdaagse schoolweek zou kunnen helpen de kwalitatieve achteruitgang van het basisonderwijs tot staan te brengen. Beeld KOEN VAN WEEL/ANP

De onderwijskwaliteit op de gemiddelde basisschool driegt langzaamaan nog verder onder de norm te raken. De afgelopen twee jaar hebben corona en het oplopende personeelstekort een zware wissel getrokken op de continuïteit van het onderwijs. Terwijl de organisatieproblemen de waan van de dag zijn geworden, dreigt de inhoud van het onderwijsaanbod steeds meer op het tweede plan te komen, .

Op veel scholen is het niet gelukt het beschikbare budget te besteden aan het inlopen van corona-achterstanden. De oorzaak is het structureel gebrek aan (inval)leerkrachten. Dit tekort zal nog verder toenemen waardoor ook de reguliere bezetting steeds vaker onder druk komt te staan.

Het recente bonusvoorstel van minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) om parttimers meer te laten werken, zal geen soelaas bieden. Van veel kanten wordt dit inmiddels bevestigd. Er wordt zelfs al gesproken van een nog verder oplopend leerkrachtentekort voor de komende jaren. Een zorgwekkende situatie.

Noodscenario’s

Er moeten meer constructieve keuzes worden gemaakt. Het is slecht voor de onderwijskwaliteit om op de huidige wijze door te gaan. Te pas en te onpas moeten er noodscenario’s worden bedacht om de leerlingen nog enigszins te kunnen begeleiden. Veel klassen worden tijdelijk naar huis gestuurd, voor zieke leerkrachten zijn er geen vervangers meer en vacatures worden massaal niet ingevuld.

Een waarachtige oplossing voor de ontstane problemen zou een structurele vierdaagse schoolweek kunnen zijn. Veel schoolbesturen zijn zich daarop al aan het oriënteren en op sommige plekken is het al aan de orde als er te veel leerkrachten lang afwezig zijn.

Het onderwijs kan heel veel overbodige zaken uit het curriculum halen, waardoor in vier schooldagen de kerntaken van het onderwijs op een goede wijze kunnen worden ingevuld. Dus activiteiten ‘voor de leuk’ en allerlei doorgeschoven maatschappelijke problemen (uitmondend in schoolontbijtjes, gezond fruitprojecten) komen dan dus niet meer op het bordje van de school. Laat allerlei opvoedkundige zaken en maatschappelijke issues zo veel mogelijk over aan het thuisfront en externe organisaties.

Rigoureuze maatregelen

De ‘vrijkomende dag’ van de week kan dan gebruikt worden voor onder andere goed georganiseerd bewegingsonderwijs en andere door kinderopvang en maatschappelijke organisaties te organiseren culturele en sociaalvormende activiteiten.

Rekenen, taal (de topprioriteiten van dit moment) en een stuk maatschappijkennis kunnen dan weer echt centraal komen te staan. Het onderwijs heeft dringend behoefte aan minder verstoringen door uitval en méér en beter kwalitatief onderwijs. Het schip kan alleen maar vlot worden getrokken met rigoureuze, creatieve en doeltreffende maatregelen. De vierdaagse schoolweek zou daar zeker inpassen.

Hoewel de personeelsbezetting in de kinderopvang ook niet florissant is, zouden we wellicht met onorthodoxe maatregelen en veel creatieve beleidsmakers toch een eind kunnen komen. Anders blijft het dweilen met de kraan open en komen we niet verder. Met alle frustraties, teleurstellingen én verder kwaliteitsverlies van dien.

Kees Francino, Wijk bij Duurstede