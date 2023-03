Opinie: ‘Qua rechtvaardigheid lopen ze in Amerika ver vooruit op ons softe, linkse rechtssysteem’

Beeld Vincent Spiering

Strenger straffen

Harvey Weinstein is deze week veroordeeld tot 16 jaar voor de verkrachting van een vrouw in een hotel 10 jaar geleden. In Nederland krijg je voor een moord gemiddeld 6 jaar, wat met de standaard strafaftrek op 4 jaar uitkomt. En in Amerika krijg je voor een verkrachting 16 jaar. Qua rechtvaardigheid lopen ze daar ver vooruit op ons softe, linkse rechtssysteem, dat het welzijn van de dader verheerlijkt en boven alles stelt.

Burcin Cakir, Amsterdam

Verantwoordelijkheid

Hoewel er mogelijk veel misging bij de beveiliging van de heren De Vries, Wiersma en B., ligt de verantwoordelijkheid voor hun dood toch echt bij de moordenaars en hun opdrachtgevers.

W.Tel, Amsterdam

Uit eten in Brabant

Wij (mijn echtgenoot, kleinkinderen en ik) hebben genoten van een lang weekend in Brabant: zo heerlijk gegeten in restaurants met probleemloze bediening. Een verademing om mee te maken dat er mensen zijn die met hart en ziel het jou naar de zin maken! Het kan dus wel.

Ik zit nog steeds na te genieten!

Greet de Kuiper-van Vuure, Amsterdam

Uit eten gaan is een luxe

Essentieel voor een goede avond is het gevoel als je binnenkomt, het welkom zijn en een fijne avond hebben met zalig eten, drinken en plezier. Alle factoren maken dat de avond geslaagd is. Maar als gast mag je ook heus wel wat geduld hebben en kijken waar je heen gaat. Soms is de deceptie van gasten niet geheel terecht qua bijvoorbeeld kleine kaart (ben ik heel blij mee), of alleen Duitse of Franse wijnen, duidelijke keuzes van de uitbaters. Het is en blijft mensenwerk waar ook wel eens wat mis kan gaan, en ik heb het hier niet over afzetterij, of over niet je vakgebied beheersen. Maar als de uitbater ervoor openstaat, zal er ook gehoor aan worden gegeven als er iets niet oké is. Het is vooralsnog een heerlijk gegeven om op restaurant te gaan.

Ik kijk er altijd naar uit om ook weer nieuwe eetgelegenheden te bezoeken en ervan te genieten. Het is tenslotte een heerlijke luxe: daar heb ik wel wat voor over.

Lony Huige, Amsterdam

Erotisch centrum

Ja, het houdt de gemoederen bezig: waar moet het erotisch centrum komen? En net zo belangrijk, moet het wel ergens anders komen? De meningen zijn verdeeld. Wel is al duidelijk dat het om een hetero- en lhtbtq-centrum gaat waar veilig kan worden gewerkt. Mooi, die inclusiviteit in een branche die een schemerig imago heeft.

Stuitend is het echter te lezen dat er waarschijnlijk entree wordt geheven en ik citeer: ‘Om pottenkijkers te weren.’ Nou, zo inclusief is het dus nog niet.

Afijn, tijd genoeg om daaraan te werken, de opening van het erotisch centrum wordt pas in 2030 verwacht.

Ties van Dijk, Amsterdam