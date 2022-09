Opinie: ‘Q-Park gijzelt de stad met zijn Bijenkorf-garage’

Lange file voor de parkeergarage van de Bijenkorf, elk weekend en steeds vaker ook door de week. Beeld Klaas Fopma

Een paar maanden geleden sprak ik mijn verbazing uit (Het Parool, 13 juli) over de lange file die zich in weekenden, maar soms ook op andere dagen, uitstrekt van de Amstel via het Rokin en het Damrak tot aan de parkeergarage van de Bijenkorf. De oorzaak? Automobilisten willen per se in die garage een plekje veroveren en wachten tot ze aan de beurt zijn. Ik meende de oplossing gevonden te hebben: zet bij die garage een paar handhavers neer die auto’s manen door te rijden als de garage vol is.

Maar ik had buiten de waard gerekend. De eigenaar van de parkeergarage Q-Park, die in de stad meerdere parkeergarages exploiteert, heeft als eis dat als er een auto de garage verlaat, er een andere binnen kan rijden. De file zal hen een worst wezen.

Q-Park gijzelt hiermee de stad. Ten eerste, door die oeverloos lange file is er op de route van de Amstel naar de Bijenkorf een luchtvervuiling die naar Nederlandse begrippen een recordhoogte bereikt. Ten tweede, omdat de route van de Blauwbrug naar de Bijenkorf en verder naar de Prins Hendrikkade voor auto’s bijkans de enige doorgaande route door de binnenstad is. Dat wil zeggen dat door de egoïstische eis van Q-Park, automobilisten (die helemaal niet naar die garage willen) toch drie kwartier stapvoets op die smerige route moeten zien vooruit te komen.

Tot nu toe weigert Q-Park elk overleg om tot een oplossing te komen, áls die er al bestaat in een stukje stad dat uit de late middeleeuwen stamt. De beste oplossing is dat Q-Park die parkeergarage bij de Bijenkorf sluit en omtovert tot woningen. Dáár is behoefte aan. De voorwaarde daarvoor is wel dat de gemeente haar poot stijf houdt en dat voor de samenleving aanvaardbare oplossingen voor Q-Park commercieel onaantrekkelijk zijn. Dan sluiten ze vanzelf dat gedrocht dat stamt uit lang vervlogen tijden waarin de auto in de stad de baas was. Sluiten dus, en alvast een hartelijk welkom voor de aanstaande bewoners van de voormalige parkeergarage.

Joost Smiers, Amsterdam