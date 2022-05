Opinie: ‘PvdA, GroenLinks en D66 vinden huizenbezit blijkbaar zonder enige differentiatie verderfelijk’

Beeld Getty Images/EyeEm

Gevaarlijke metro

Ik ging met mijn man, die in een rolstoel zit, van station Gein naar station Weesperplein. Wij troffen een oude metro. Hierin is weinig ruimte voor een rolstoel, daarom namen we de deuren bij het gedeelte waar ruimte voor fietsen is.

Het bleek al snel dat de deuren aan de linkerkant niet werkten, maar dat stond niet aangegeven. Hoewel mijn man een heel normale duwrolstoel heeft, bleek het niet mogelijk om tussen de banken door naar een andere deur te lopen. Hierdoor zaten wij dus eigenlijk opgesloten bij haltes aan de linkerkant.

Gelukkig is op Weesperplein het perron aan de rechterkant. Ik vroeg me wel al wat er zou kunnen gebeuren in gevaarlijke situaties zoals brand. Dan zou ik mijn man niet zonder hulp uit de metro kunnen krijgen. Volgens mij zouden deze metro’s om die reden afgekeurd moeten worden.

Ingrid Lijnberg-Stam, Amsterdam

Fietsongevallen

Na analyse van niet-gepubliceerde verkeersdata door het bedrijf VIA is het aantal fietsongevallen in Amsterdam sinds 2013 met bijna de helft gedaald, zo schrijft Het Parool op 23 mei. Hun bevinding staat haaks op de stijging van fietsongevallen die de Nederlandse ziekenhuizen meldden in diezelfde periode, ook in Amsterdam (Het Parool, 12 april).

Het aantal ernstige fietsongevallen nam volgens de openbare cijfers van VeiligheidNL in Nederland tussen 2011 en 2020 toe met 29 procent. En dan is er nog de ervaring van Amsterdammers, waarvan 9 van de 10 zich onveilig voelen in het verkeer. Zo lijkt Amsterdam in drie maanden tijd veiliger geworden voor de fietser dankzij een onderzoek waarvan de resultaten flink lijken af te wijken van de praktijk.

Gemma Kenter en Florrie de Pater, Fietsersbond Amsterdam

Slagvaardigheid

‘Slagvaardigheid op de dirigentenmarkt is een noodzaak,’ schrijft Erik Voermans, doelend op de aanstaande benoeming van een nieuwe chef-dirigent voor het Concertgebouworkest (25 mei). Bedoeld of onbedoeld, die fraaie uitspraak mag ingelijst in de directiekamer komen te hangen.

Etienne Denneboom, Amsterdam

Coalitieakkoord

‘Boodschappen, energie: alles wordt duurder. Toch verhogen jullie de lasten, rond parkeren, maar vooral die van de huizenbezitter, via de onroerendezaakbelasting.’ Tim Wagemakers legt in het interview met wethouder Marjolein Moorman (Het Parool, 28 mei) de vinger op de zere plek. Het antwoord van Moorman is ontluisterend . Het gaat maar om een paar tientjes.

En de uitbreiding van het betaald parkeren? Tsja, de parkeerdruk moet worden verminderd. Geen woord over en geen enkele empathie met de mensen die al in de knoei zitten, ook ten gevolge de diarree aan tientjes gemeentelijke heffingen. Het ‘volksfront’ van PvdA, GroenLinks en D66 vindt huizenbezit blijkbaar zonder enige differentiatie verderfelijk.

De auto is alleen nog maar een hinderlijke opvuller van de openbare ruimte. Ook een instrument van emancipatie en een verworvenheid, hoor ik u denken? Die functies zijn door het nieuwe stadsbestuur dood verklaard. Moorman gaat naar ik uit het interview begrepen heb ‘de wijken in’. Heel mooi. Aan een kleine realiteitstoets is ze wel toe.

Job van Amerongen, Amsterdam