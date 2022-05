Opinie: ‘PvdA gebruikt woningbezitter als pinautomaat voor nieuwe coalitieplannen’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘PvdA gebruikt woningbezitter als pinautomaat voor nieuwe coalitieplannen’

Auto- en woningbezitters worden, ook hier, gezien als pinautomaat en draaien op voor de financiering van de plannen. Verder veel PvdA-ideeën/-plannen en PvdA-bewoordingen (‘kansengelijkheid’). Natuurlijk zijn er mensen die geholpen moeten worden, een extra zetje kunnen krijgen, maar ik vraag me werkelijk af wanneer de PvdA nu eens de eigen verantwoordelijkheid van ieder mens meeneemt in het verhaal.

N. van Dijk, Amsterdam

‘Massatoerisme zet de stad onder druk zet en onttakelt de binnenstad’

Ik vind het een eerlijke poging om voor alle bewoners iets te doen. Ik ben wel enórm teleurgesteld over het ontbreken van een helder standpunt over het tegengaan van het massatoerisme, dat de stad onder druk zet en bezig is de binnenstad te onttakelen. De burgemeester is hier veel duidelijker over, maar de coalitiepartijen durven dit niet hardop te zeggen of denken alleen aan geld. Dit gaat op niet al te lange termijn als een boemerang terugkomen.

Kiki Brölmann, Amsterdam

‘Zoals verwacht staat het akkoord vol met anti-automaatregelen’

Zoals verwacht staat het akkoord vol met anti-automaatregelen en staat er niks concreets in over het openbaar vervoer. De signalen over de dreigende vervoersarmoede heeft de coalitie dus niet opgepikt. Een coalitie die zo vijandig staat tegenover de auto zou in het coalitieakkoord een hoofdstuk moeten wijden aan het openbaar vervoer. Maar het is duidelijk dat de coalitie andere keuzes maakt. Het geld dat de coalitie had kunnen gebruiken om het openbaar vervoer te subsidiëren gaat naar peperdure ondergrondse parkeergarages voor dezelfde mensen die autoluwe straten willen. Ik had gehoopt dat de kloof tussen centrum en de buitenwijken kleiner zou worden, maar helaas kiest de coalitie voor het opwerpen van nog meer muren.

Tanay Bilgin, Amsterdam

‘Fijn dat er aandacht komt voor huisvesting van geboren en getogen Amsterdammers’

Fijn dat er aandacht komt voor huisvesting van geboren en getogen Amsterdammers. Alleen lijkt het me nu dat de Amsterdammers die in Oud-West, Zuid of Oost geboren zijn buiten de voorrangsregeling vallen, dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Kiki Kranendonk, Amsterdam

‘Zowel patiënten als bezoekers zijn nu aan de elementen overgeleverd’

In 1998 overleed Annemarie Grewel (strijdbaar politica en publiciste) aan kanker. Zij vond het niet kunnen dat patiënten die voor behandeling naar het AMC kwamen door regen, storm en wind van het metrostation naar het ziekenhuis moesten lopen. Zij zorgde er vlak voor haar dood voor dat er een ‘droogloop’ kwam. Toegegeven, de droogloop was lelijk, een ‘kunststof luifel bood beschutting en de grinten betonnen schijven waren sobere rustpunten’.

Maar nu zijn zowel patiënten als bezoekers aan de elementen overgeleverd. Als je uit de metro komt, zie je vooral veel trappen in de verte. Als het regent of sneeuwt komen zieke mensen drijfnat bij het ziekenhuis aan. De kop in de krant van het artikel over de nieuwe entree (afgelopen woensdag) luidt: ‘Schoonheid was nu wél belangrijk’, maar bij dit megalomane gebouw is niet aan mensen gedacht. Niet aan mensen die met het ov komen, niet aan automobilisten en ook niet aan defietsers: het fietspad houdt een eind voor de fietsenstalling op. Wat een geldverspilling.

Leny Schuitemaker, Driemond