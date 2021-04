Opinie: ‘Probleem Super League is groter dan voetbal’

Andrea Agnelli van Juventus was een van de krachten achter de Super League, tot zijn fans zich tegen deze competitie zonder strijd keerden Beeld AFP

Zelden is 48 uur in de voetbal­wereld bepalender geweest voor het lot van het spel dan de periode van vorige week. Dat het grote geld het voor het zeggen heeft, weten wij al sinds de annexatie door de oliesjeiks. Voetbal is business: wie betaalt, bepaalt. Laat het WK van Qatar van 2022 een veelzeggend voorbeeld zijn.

Maar terwijl dat WK echt doorgaat, heeft de voetbalwereld nu een harde grens getrokken. Want ook al klopt het hart van voetbal al grotendeels voor het grote geld, aan de ziel moet je niet komen. Dan brand je de vingers. Vraag dat maar aan de clubeigenaren.

Monopolisering

Het was bijna een wederopstanding van het volk te noemen. De clubeigenaren die liever het geld zien rollen dan de bal, waren uit het oog verloren dat een volkssport een impliciet goed is van het volk. Dat volk stak een dikke middelvinger op naar de clubeigenaren, wat de capitulatie van de Super League bewerkstelligde. Een overwinning voor het voetbal. Maar voor hoe lang?

Dit probleem is groter dan voetbal. De kloof tussen arm en rijk is geen toeval, zowel in de voetbalwereld als de normale wereld. De dogmatische geest van het kapitalisme, die door een bril van hebzucht kijkt, heeft het namelijk voor het zeggen. De stem van het kapitalisme beperkt zich niet tot het voetbal, maar dreunt door in alle lagen van de samenleving. De Super League is slechts een symptoom. De kwaal is de dieper liggende trend die tevens past bij de tijdgeest van het grote geld: monopolisering.

Het grote geld trekt steeds meer samen tot een monopolistisch blok. Een soort zwart gat waar wel geld instroomt maar geen geld uitstroomt, waardoor het blok zich ontkoppelt van de eerlijke marktwerking.

Ironie ten top

We zien over de hele wereld bedrijven die een prominente plek buiten het bereik van toezicht weten te bemachtigen. Dat doen ze met groot kapitaal, mazen in de wet, het opkopen van concurrenten en op winst gerichte algoritmes. Bedrijven als Google, Facebook, Apple en Amazon hebben zich ontwikkeld tot giganten waartegen kleine ondernemers geen schijn van kans maken. Ze zijn ontkoppeld van de marktwerking en staan ver boven het toezicht van de staat. Het is de ironie ten top, bedrijven die zich beroepen op de wetten van de vrije markt maar vervolgens, wanneer zij machtig genoeg zijn, deze kapitalistische wet zelf om zeep helpen.

Precies dat maakt de Super League zo schadelijk én schandelijk. Want de Super League verklaart de vrije marktwerking in haar spelregels al nietig. Een duidelijker voorbeeld van monopolisering ga je niet krijgen: van de 20 clubs zouden er 15 immuun zijn voor degradatie. Inderdaad, een competitie die helemaal niet competitief is en absoluut niet eerlijk. Dit exclusieve clubje gaat het alleen om bekrachtiging van de eigen machtspositie. Het is een constructie voor de rijken en door de rijken, een monopolistisch blok dat zichzelf in stand houdt.

Integriteit

Vergis je niet. Hoewel de Uefa zich tegenover de Super League opstelt als heilige hoeder van de integriteit van het voetbal, vertoont de nieuwe opzet van de Champions League net zulke nare trekjes van monopolisering. Want er mogen in de nieuwe Champions League wel meer wedstrijden per seizoen zijn (225 in plaats van 125) en meer deelnemende teams (36 in plaats van 32), ook de Uefa wil een exclusief clubje (namelijk 4 clubs) garanderen van deelname. Dat is net zo goed een verstoring van een eerlijke competitie. Zo is het alternatief voor de Super League, namelijk de Uefa, slechts de minste van twee kwaden.

Wat doe je tegen dit soort ogenschijnlijk onaantastbare instituten? Niet naar de Champions League en het WK in Qatar kijken? Geen product van Amazon kopen, ook niet als het aanzienlijk goedkoper is dan bij de concurrenten? Nee, zo’n boycot lijkt geen realistisch voornemen.

Neem daarom een voorbeeld aan de voetbalfans: laat je stem horen en wacht op een echo uit het collectief. We hebben al mogen meemaken dat dit leidde tot de capitulatie van de Super League. In Amerika gaf een hedgefonds op, nadat een groep individuen zich had verzameld en zich tégen dit hedgefonds keerde door collectief het aandeel Gamestop te kopen terwijl het fonds had gespeculeerd op koersdaling.

Enkel met een sterk collectief geluid zijn wij in staat weerwoord te bieden tegen een monopolistisch blok. Of het nou de Champions League, de Super League of Amazon is, door onze collectiviteit kan een Super League uitlopen op een supernova: even extreem helder, daarna een zwart gat.