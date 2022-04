Opinie: ‘Privatisering zal drinkwater voor veel Amsterdammers onbetaalbaar maken’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Een commercieel drinkwaterbedrijf is niet je vriend’

Ons gemeentebestuur wordt vrijwel altijd bevolkt door mensen die lijden aan dyscalculie zoals blijkt uit de stroom van budgetoverschrijdingen waarvan die van de Noord/Zuidlijn en het Zuidasdok de meest in het oog springende zijn. We gaan nu dus serieus overwegen de drinkwatervoorziening (na zuurstof de belangrijkste voorwaarde om te overleven op deze planeet) aan een commerciële partij te geven?

Het stadsbestuur moet toch nu al weten dat die de drinkwaterprijs in de toekomst zal verdrievoudigen waardoor duizenden gezinnen in Amsterdam het niet meer zullen kunnen betalen. Dat zijn dezelfde gezinnen die nu de elektriciteit niet meer kunnen betalen (ook geprivatiseerd) en een deel van hen is op dit moment ook al afhankelijk van de voedselbank.

Langzamerhand maakt ons linkse stadsbestuur Amsterdam onleefbaar voor de mensen waar zij voor zegt op te komen. Privatisering van nutsvoorzieningen heeft ons alleen maar ellende gebracht. Het openbaar vervoer is onbetrouwbaar, energie onbetaalbaar, gezondheidszorg en bejaardenzorg benaderen het niveau van een ontwikkelingsland (tenzij je geld hebt) en nu wil de gemeente de drinkwatervoorziening uit handen gaan geven...

Kijk wat het ons heeft gebracht om voor gas afhankelijk te zijn van Rusland of onze stroomvoorziening deels in handen van Chinese bedrijven te leggen. Een commercieel drinkwaterbedrijf is niet je vriend, zij zijn er om geld te verdienen en voor je het weet is dat drinkwaterbedrijf gekocht door een (deels) Chinees bedrijf zoals onze afvalverwerker AEB. Saillant detail: de maffia in New York werd ooit oppermachtig omdat zij de afvalverwerking controleerde.

Onze vorige burgemeester wenste bij zijn afscheid dat we lief voor de stad en voor elkaar zouden zijn. Helaas verkoopt ons huidige bestuur het laatste tafelzilver om haar financiële wanbeleid te kunnen voortzetten, maar uiteindelijk betalen de Amsterdammers de rekening.

Jeroen Goeman Borgesius, Amsterdam

Museumbezoek

Wat ben ik het eens met Erik Luik (Het Hoogste Woord dinsdag). De musea hebben het aan zichzelf te danken wanneer er weinig bezoekers zijn. Een tijdslot is de dood in de pot. Hoe makkelijk en inspirerend is het niet om zomaar even met je museumkaart een museum in te lopen, spontaan, geen geregel vooraf!!

In de covidtijd had ik er alle begrip voor, maar nu moeten de musea weer terug naar het oude normaal en zich niet in bochten wringen met ludieke acties. Weg met dat tijdslot!

Renée van der Haar, Amsterdam

Taalgebruik door jongeren

In Het Parool van 4 april bespreekt u het taalgebruik door jongeren. Mag ik in dit verband opmerken dat je geen Nederlands praat maar Nederlands spreekt.

Th. Erwtman, Amsterdam