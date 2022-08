Opinie: ‘Pride is een prachtig feestje maar laat ons met de rotzooi zitten’

Beeld Getty Images/EyeEm

Afval na Pride

Terecht stelt Merel Laseur in Het Parool van 9 augustus de rotzooi die is achtergebleven na de Pride aan de kaak (‘Rotzooi langs de gracht’). Echter, zij schaart zich helaas bij de meute die, direct of indirect burgemeester Halsema verantwoordelijk stelt voor alles wat niet goed gaat in Amsterdam.

Is in dit geval de organisatie van het evenement, Pride Amsterdam, niet hoofdverantwoordelijke en -schuldige? Zij kan een prachtig feestje bouwen maar laat na afloop de bewoners en reinigingsdienst met de rotzooi zitten. Het is toch de normaalste zaak van de wereld dat je ook zorgt voor het opruimen van de rotzooi die je gasten achterlaten? Kom op, Pride Amsterdam, laat de Pride 2023 ook een feest voor de bewoners zijn!

Noor van Leeuwen, Amsterdam

Ode aan onze kranten-‘jongen’

Al enige jaren wordt bij ons de krant bezorgd door dezelfde krantenbezorger. Het is jammer dat we elkaar nog maar zo weinig zien door de ochtendbezorging. Met een grote straatrenovatie op de Weteringschans, waarbij het lijkt of elke werkman op vakantie is en er dus weken niets gebeurt met de opgebroken straat, is het enige lichtpuntje: de kranten. Die ondanks de moeilijk begaanbare weg naar ons huis elke dag bezorgd worden! Kranten-‘jongen’ Dries: veel dank!

Gonny van Oudenallen, Amsterdam

Kamer verhuren onmogelijk

Dat mensen met een uitkering of huursubsidie en alleenstaande AOW’ers in een sociale huurwoning niet zomaar een kamer kunnen verhuren is vervelend, maar nog wel te begrijpen. Via de Regenbooggroep kun je voor een jaar ontheffing krijgen. Ja, dat is een gedoetje, maar de moeite waard, weet ik via een buurvrouw.

Mijn ouders, samenwonend met klein pensioen, geen huursubsidie, blijken na 40 jaar plotseling in de geliberaliseerde huurmarkt te zitten. En omdat ze een economisch dakloze dame (die dus uiteraard wel een inkomen heeft) onderdak bieden voor 400 euro inclusief alles, krijgen ze nu een inkomensafhankelijke huurverhoging aan hun broek.

Mijn ouders zijn veel te nette mensen, dus op mijn suggestie dat de dame zich wellicht even zou kunnen uitschrijven uit het Basisregister Personen zijn ze niet ingegaan.

Aanbieders van illegale inschrijvingen in het Basisregister zijn er te over, al voor zo’n 150 euro per maand. De gemeente is verplicht hier iets voor te regelen maar heeft de bal weer eens laten vallen.

Gaja van de Kerke, Amsterdam

Hitteadvies

Hoogopgeleide dames en heren van het RIVM gaven dinsdag op het nationale journaal tips om de hittegolf door te komen: drink genoeg, vermijd zware inspanningen en houd het huis koel. Dat kunnen wij zelf niet verzinnen zeker.

Zeg dan iets nuttigs zoals: spring niet oververhit direct onder een koude douche, dan kun je onderuit gaan. Drink geen hele warme of koude dranken, lauwe thee is bijvoorbeeld beter voor de opname van vocht. Maar ja, ik ben niet hoogopgeleid, dus bij deze, gratis: simpele tips van een normaaldenkend mens.

Tineke Cuperus, Amsterdam